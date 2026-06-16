Manuale minimo e artificiale delle cose da non fare prima della maturità

La prima cosa da non fare, prima della maturità, è convincersi che la maturità sia l’esame della vita. Non lo è. E proprio perché non lo è, può essere affrontata meglio. La maturità è un esame importante, certo, è un rito di passaggio, è una porta, è una scena, è una piccola prova pubblica di tenuta, ma non è il tribunale supremo dell’esistenza. Chi la carica di un’attesa spropositata rischia di arrivarci già sconfitto, non per mancanza di preparazione ma per eccesso di teatro. Il primo nemico dello studente non è la commissione: è l’idea che da quei giorni dipenda tutto.

La seconda cosa da non fare è studiare come se si dovesse recuperare in quarantotto ore quello che non si è fatto in cinque anni. L’ultimo assalto disperato ai programmi, con manuali aperti fino alle tre di notte, riassunti divorati senza respirare, schemi ricopiati meccanicamente, produce spesso un risultato contrario a quello sperato: più confusione, più stanchezza, più panico. Negli ultimi giorni non bisogna costruire un sapere nuovo dal nulla, bisogna mettere ordine in quello che già c’è. Ripassare non significa ingerire pagine, significa riconoscere collegamenti, chiarire priorità, sapere da dove partire se arriva una domanda.

La terza cosa da non fare è studiare soltanto ciò che piace. E’ una tentazione comprensibile: il romanzo preferito, il filosofo amato, la guerra che si ricorda meglio, l’autore che sembra fatto apposta per essere raccontato bene. Ma la maturità non è un karaoke culturale. Bisogna avere due o tre punti forti, certo, ma anche una rete minima di salvataggio su ciò che piace meno. Non serve diventare specialisti di tutto. Serve evitare di avere buchi così grandi da trasformare una domanda normale in una tragedia greca.

La quarta cosa da non fare è preparare collegamenti finti, quei percorsi da maturità prêt-à-porter in cui tutto si tiene perché nulla è davvero pensato. Il Novecento collegato all’angoscia, l’angoscia collegata a Freud, Freud collegato al sogno, il sogno collegato a Pascoli, Pascoli collegato alla natura, la natura collegata al clima, il clima collegato a scienze: e alla fine non resta un ragionamento, resta una catena di parole. I collegamenti funzionano se hanno un’idea dietro. Non bisogna collegare tutto con tutto. Bisogna collegare poco, ma bene.

La quinta cosa da non fare è affidarsi alla superstizione digitale. Cercare su TikTok “domande probabili maturità”, chiedere a dieci chatbot dieci previsioni diverse, leggere forum di studenti terrorizzati, seguire l’ennesimo video che promette “i cinque argomenti sicuri” significa spesso aumentare il rumore. L’intelligenza artificiale può aiutare a farsi interrogare, a riassumere, a verificare se un concetto è chiaro. Ma non può trasformarsi nella zingara degli esami. Non sa che cosa chiederà la commissione. E chi studia solo ciò che ritiene probabile si espone al più antico degli incidenti scolastici: l’imprevisto. La sesta cosa da non fare è scambiare la memoria con la recita. Imparare a memoria frasi perfette può dare sicurezza, ma se poi una domanda arriva di traverso, quella sicurezza si rompe subito. Meglio saper spiegare un concetto con parole proprie, anche meno eleganti, che ripetere tre righe magnifiche senza capirle davvero. La commissione perdona un’espressione meno brillante. Perdona meno la sensazione che lo studente stia leggendo nella propria testa un copione fragile.

La settima cosa da non fare è dormire poco per sentirsi più seri. L’insonnia non è una forma di maturità. E’ una tassa sulla lucidità. Arrivare all’esame stanchi, nervosi, pieni di caffè e di appunti sottolineati fino all’ultimo secondo non è eroismo, è autolesionismo. Il cervello, per funzionare, ha bisogno anche di sonno, pause, aria, cibo normale, silenzio. Può sembrare un consiglio banale, ma nella settimana della maturità la banalità diventa rivoluzionaria: dormire è studiare meglio.

L’ottava cosa da non fare è trasformare i compagni in strumenti di tortura. Confrontarsi può essere utile, ma ascoltare tutti, misurarsi con tutti, chiedere a tutti “tu a che punto sei?”, “quanti autori hai fatto?”, “quante simulazioni hai preparato?”, è un modo eccellente per perdere fiducia. Ci sarà sempre qualcuno che sembrerà più avanti. Ci sarà sempre qualcuno che dirà di sapere tutto. Spesso non è vero, ma anche se fosse vero non cambia nulla. La maturità non è una gara di ansia comparata. La nona cosa da non fare è presentarsi come se si dovesse dimostrare di essere adulti facendo finta di non avere paura. Un po’ di paura è normale. L’errore è vergognarsene. La maturità si chiama così anche perché costringe a fare i conti con un fatto semplice: crescere non significa non tremare mai, significa tremare e riuscire comunque a parlare. La commissione non cerca macchine perfette. Cerca ragazzi capaci di ragionare, orientarsi, correggersi, non crollare davanti a una domanda inattesa.

L’ultima cosa da non fare è dimenticare che un esame orale è anche una conversazione. Non bisogna rispondere con monosillabi, ma nemmeno travolgere la commissione con discorsi infiniti. Non bisogna bluffare troppo, perché il bluff scolastico ha le gambe cortissime. Non bisogna dire “non lo so” come se fosse una resa, ma nemmeno inventare. Molto meglio dire: “Non ricordo questo dettaglio, però posso ragionare sul contesto”. La maturità premia anche la capacità di stare dentro un limite.