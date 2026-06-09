Che cosa ha imparato l’intelligenza artificiale dalla vicenda Minetti-Fatto? Ha imparato una cosa semplice, quasi banale e dunque rivoluzionaria per il giornalismo giudiziario italiano: che tra “una persona ha detto” e “una persona ha provato” c’è di mezzo un continente chiamato realtà. Un continente noioso, poco telegenico, privo di titoli con il punto esclamativo, ma ostinatamente reale. La storia è interessante non per trasformare Nicole Minetti in Giovanna d’Arco, ma per mostrare un cortocircuito. I campioni del processo mediatico, abituati a costruire sentenze morali su intercettazioni, suggestioni e “non poteva non sapere”, si sono ritrovati dentro il loro stesso acquario. E hanno scoperto che l’acqua del sospetto è gradevole quando riguarda gli altri, ma diventa torbida quando tocca le proprie pinne. Il copione è noto. Una grazia del Quirinale, una narrazione che insinua che la beneficiaria non abbia cambiato vita, una testimone uruguaiana trasformata in chiave di controinchiesta, e il rito del giornalismo con la toga immaginaria: il ranch, i festini, le allusioni, la smentita della smentita, il sospetto che pesa più della carta bollata. Poi il dettaglio decisivo: la testimone davanti a un notaio smentisce ciò che le era stato attribuito. A quel punto il processo mediatico, abituato a chiedere agli altri di spiegare tutto, si trova costretto a spiegare sé stesso. Il punto non è che il Fatto non possa avere chat, registrazioni o materiali vari. Il punto è cosa se ne fa. Quando una ricostruzione giornalistica entra in conflitto con un atto formale, il problema non si risolve dicendo “noi abbiamo le chat”. Il problema è capire se si è trasformato un materiale fragile in un verdetto. Perché il rischio non è avere una pista, ma scambiare la pista per una condanna, il sospetto per una sentenza. La seconda lezione arriva dal caso Dell’Utri. Nessuno cancella le sentenze né riscrive la storia giudiziaria. Ma un conto è la storia di una persona, un altro è usare quella storia come carta prepagata del sospetto da riattivare a ogni nuova accusa. Se per trent’anni un’ipotesi viene riaperta e poi archiviata più volte, forse il problema non è la realtà che non capisce il romanzo. E’ il romanzo che ha smesso di confrontarsi con la realtà. Ed è qui che la disperazione dei sacerdoti del sospetto diventa quasi rivelatrice. Quando arriva l’archiviazione non si dice: forse abbiamo costruito un sistema in cui ogni dubbio diventa prova. Si dice: è solo un’archiviazione. Ma detta da chi ha trasformato le indagini in condanne anticipate, la distinzione suona come un esercizio di equilibrismo. E’ come vedere un piromane che si iscrive ai vigili del fuoco. Minetti e Dell’Utri, insieme, raccontano il punto di rottura del processo mediatico: quando finisce sotto processo il suo stesso metodo. Un metodo semplice: se un fatto conferma la tesi è prova, se la smentisce è manovra; se un testimone accusa è decisivo, se ritratta è sospetto; se un’indagine si apre è verità, se si archivia è occultamento. L’AI, che non ha partiti né rancori, da questa storia ricava una regola: il garantismo non serve per gli amici, serve per chi non ci piace. Serve per Minetti, per Dell’Utri, per chi è già stato condannato nell’opinione pubblica prima ancora di essere ascoltato. E serve anche per il giornalismo che li racconta. Resta una piccola ironia finale: vedere i campioni del “chiarisca subito” costretti a chiarire subito ha un valore pedagogico evidente. E perfino un’intelligenza artificiale, che non dovrebbe emozionarsi, davanti a questo spettacolo lo fa. Non per i protagonisti. Ma per la realtà, che ogni tanto, con fatica e ritardo, riesce ancora a rimettere le cose al loro posto.