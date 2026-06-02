Più Erri De Luca, meno Mamdani

TLa scelta di Zohran Mamdani di non partecipare alla Israel Parade di New York non è una piccola scortesia protocollare. E’ un segnale politico. E i segnali, soprattutto in una città come New York, contano. New York non è una città qualsiasi: è una delle capitali mondiali dell’ebraismo, il luogo in cui la comunità ebraica americana ha costruito pezzi fondamentali della propria storia, della propria sicurezza, della propria libertà. Un sindaco può criticare il governo israeliano, può contestare Netanyahu, può invocare con forza il diritto dei palestinesi ad avere uno stato. Ma quando sceglie di disertare una manifestazione che per molti ebrei non è una parata di governo ma un rito di appartenenza, non sta facendo diplomazia. Sta facendo identità.