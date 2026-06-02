La Festa della Repubblica non è un megafono

C’è una cosa che i populisti di destra e di sinistra potrebbero imparare dal 2 giugno: la Repubblica italiana non è nata per permettere al popolo di fare a meno delle istituzioni, ma per impedire che fosse nuovamente divorato da chi pretendeva di rappresentarlo. Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica ed elessero l’Assemblea costituente. Non fu soltanto un passaggio istituzionale. Fu l’inizio di una nuova grammatica del potere. La prima lezione è per la destra populista: la patria non coincide con chi urla più forte il suo nome. La Repubblica nasce dopo una guerra perduta, una dittatura e una monarchia incapace di opporsi al fascismo. Nasce per affermare che amare l’Italia significa sottrarla all’arbitrio, non consegnarla a un capo più energico o più plebiscitario. Il patriottismo repubblicano non chiede obbedienza cieca: chiede responsabilità, istituzioni, limiti e continuità dello stato. La Repubblica non è nata contro l’Europa, contro l’occidente o contro le élite. E’ nata contro l’idea che una nazione possa salvarsi sostituendo la complessità con il comando. La seconda lezione è per la sinistra populista: la Repubblica non è nata per trasformare ogni conflitto sociale in una requisitoria morale. Il lavoro, l’eguaglianza, la giustizia sociale e i diritti sono il cuore della Costituzione, ma proprio per questo non possono ridursi a slogan permanenti. La Repubblica non dice che il popolo ha sempre ragione. Dice che il popolo ha diritto a istituzioni che lo proteggano dalle illusioni e dalle promesse impossibili. La democrazia non è il potere di dire sempre no: no al mercato, no alle imprese, no alla crescita, no alla responsabilità di governo.