La demografia non è un destino: è un conto corrente

Leone – Partiamo dalla frase che nessuno vuole pronunciare fino in fondo: l’Italia non sta solo invecchiando, si sta restringendo. E quando un paese si restringe, tutto diventa più difficile: crescere, investire, pagare le pensioni, sostenere la sanità, far nascere nuove imprese, dare credito al futuro.

Marta – Vero. Ma il punto del quaderno ABI “Evoluzione demografica e servizi bancari” è proprio questo: trasformare una paura in una strategia. Non limitarsi a dire “faremo meno figli, saremo più vecchi, avremo meno lavoratori”. Il documento dice: attenzione, la demografia è una variabile economica, bancaria, sociale. E come tutte le variabili può essere governata.

Leone – Governata? Non esageriamo. Tra il 2014 e il 2024 l’Italia ha perso 1,3 milioni di residenti, passando da 60,3 a 59 milioni. Secondo lo scenario mediano Istat citato dall’ABI, nel 2050 scenderemmo a 54,7 milioni e nel 2080 a 45,8 milioni. Tredici milioni di persone in meno rispetto al 2024. Questa non è una variabile. E’ una frana.

Marta – Dipende. Una frana, se la guardi mentre cade, ti schiaccia. Se la studi prima, puoi costruire argini. Il quaderno dice una cosa netta: la vera emergenza non è soltanto il calo della popolazione, ma il cambiamento della sua composizione. Meno giovani, meno persone in età da lavoro, più anziani. La popolazione tra 15 e 67 anni potrebbe ridursi di 13,4 milioni. Gli over 67 arriverebbero a circa il 31 per cento. L’età media passerebbe da 46,6 a 51 anni. Questa sì è la sfida.

Leone – Ed è una sfida enorme. Perché meno persone in età da lavoro significa meno produzione, meno reddito, meno consumi, meno investimenti. Il rapporto ABI lo quantifica: se lasciassimo correre la dinamica demografica senza correttivi, il Pil nel 2035 sarebbe già inferiore di circa il 7 per cento rispetto a uno scenario di popolazione e occupazione ferme ai livelli del 2024. Nel 2050 il divario supererebbe il 18 per cento. Nel 2080 sarebbe oltre il 33 per cento. Tradotto: un paese che cresce meno perché ha meno persone che lavorano.

Marta – Ma infatti il lavoro ABI è interessante perché non si ferma alla diagnosi. Dice: guardiamo dove l’Italia spreca risorse. Giovani poco occupati. Donne troppo poco occupate. Immigrazione spesso mal gestita. Pochi laureati tra gli occupati. Quattro punti deboli che possono diventare quattro leve di recupero.

Leone – Leve, certo. Parola rassicurante. Ma dietro le leve ci sono riforme difficili.

Marta – Certo. Però i numeri sono potenti. Portare l’occupazione giovanile verso i livelli medi europei permetterebbe di recuperare circa 4,4 punti di Pil al 2050. Portare l’occupazione femminile verso la media europea ne farebbe recuperare circa 8. Una gestione più adeguata dei saldi migratori consentirebbe un recupero di 3,5 punti al 2050 e quasi 13 al 2080. E aumentare la quota di laureati, cioè la qualità del lavoro e la produttività, potrebbe far recuperare fino a 5,5 punti di Pil al 2050 e fino a 9 al 2080.

Leone – Quindi il messaggio sarebbe: non basta fare più figli, bisogna far lavorare meglio chi già c’è.

Marta – Esattamente. Bisogna far entrare di più i giovani nel mercato del lavoro, liberare il lavoro femminile, governare l’immigrazione regolare, investire sul capitale umano. La demografia non si corregge solo con i bonus bebè. Si corregge rendendo meno ostile la vita adulta.

Leone – Questa è una bella formula. Ma dove entrano le banche? Perché il rischio, altrimenti, è che l’ABI faccia un rapporto sulla demografia come potrebbe farlo un’università, un ministero o una fondazione.

Marta – Le banche entrano dove la demografia diventa vita concreta: credito, casa, risparmio, assicurazioni, previdenza complementare, educazione finanziaria, impresa. Il quaderno dice che il mondo bancario non può limitarsi ad accompagnare passivamente una società che invecchia. Deve ripensare prodotti, servizi, relazione con i clienti, strumenti per famiglie, giovani, donne, anziani, stranieri, persone con disabilità.

Leone – Sembra il catalogo buono delle intenzioni.

Marta – Non solo. Ci sono strumenti concreti. Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, per esempio, che sostiene l’accesso all’abitazione principale, con garanzie rafforzate per giovani e famiglie numerose. Il Fondo per il credito ai giovani, che aiuta studenti meritevoli a finanziare percorsi universitari, master, dottorati, corsi di lingue, ITS, anche all’estero. Le misure per l’imprenditoria giovanile e femminile, da “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” a “Smart & Start Italia”, da “Autoimpiego Centro-Nord” a “Resto al Sud 2.0”. Il microcredito. Non è solo retorica.

Leone – Ma il credito non crea da solo la fiducia.

Marta – No. Però può renderla praticabile. Una giovane coppia può desiderare un figlio, ma se non ha casa, lavoro stabile, accesso al credito, servizi, quel desiderio resta sospeso. Una ragazza può avere talento imprenditoriale, ma se non ha strumenti finanziari, reti, formazione, capitale, quel talento resta privato. Un immigrato può essere una risorsa, ma se resta fuori dai circuiti bancari e formativi diventa marginalità. Un anziano può vivere più a lungo, ma se non ha protezione, assistenza, educazione digitale, previdenza integrativa, la longevità diventa fragilità.

Leone – Qui arriva la parte più interessante: l’educazione finanziaria come infrastruttura civile.

Marta – Sì. Il rapporto la tratta come un filo rosso. Educazione finanziaria per i giovani, per le donne, per gli anziani, per gli stranieri, per le persone vulnerabili. Non è un dettaglio tecnico. Chi non capisce il denaro dipende da qualcun altro. E chi dipende da qualcun altro è meno libero.

Leone – Questo vale soprattutto per le donne.

Marta – Infatti il quaderno dedica molta attenzione all’autonomia economica femminile: il protocollo ABI-Dipartimento Pari Opportunità contro la violenza economica, il progetto “Una donna, un lavoro, un conto”, la Carta “Donne in banca”, il premio Diversità e Inclusione, le iniziative per sospendere il rimborso di mutui e credito al consumo per donne vittime di violenza inserite in percorsi certificati. Qui la banca non è solo uno sportello. Può essere uno strumento di emancipazione.

Leone – Purché non diventi marketing dell’emancipazione.

Marta – Obiezione giusta. Ma il punto è proprio misurare l’impatto. Un conto non cointestabile per una donna economicamente dipendente può essere più concreto di cento convegni sulla parità. Un prestito d’onore per uno studente senza garanzie familiari può valere più di cento discorsi sul merito. Un servizio bancario accessibile per una persona cieca o sorda può trasformare l’inclusione da slogan in cittadinanza.

Leone – E gli anziani? Il rapporto parla molto di clientela silver.

Marta – Per forza. Una società più longeva ha bisogni nuovi. Assistenza, protezione, assicurazioni, previdenza, servizi domiciliari, educazione digitale, prevenzione dell’isolamento. La longevità è una conquista se viene accompagnata. Se no diventa una forma elegante di solitudine.

Leone – Però qui si apre un altro tema: la previdenza complementare. Il rapporto ricorda che nel 2024 le risorse della previdenza complementare hanno raggiunto 243,4 miliardi, con circa 9,9 milioni di iscritti. Ma solo il 27,6 per cento della forza lavoro ha versato contributi nel 2024. Gli under 35 sono appena il 19,9 per cento degli aderenti. Dunque proprio chi ne avrebbe più bisogno aderisce meno.

Marta – Ed è il paradosso italiano: chi ha più futuro davanti spesso pianifica meno il futuro. Per questo banche, imprese, scuola, stato, fondi devono lavorare insieme. La pensione pubblica resterà centrale, ma il rapporto mostra che il tasso di sostituzione netto potrebbe scendere dall’82 per cento attuale al 64 per cento nel 2070. Per carriere discontinue e frammentate il rischio di pensioni inadeguate cresce molto. La previdenza integrativa non è più un lusso da adulti previdenti. E’ una protezione da spiegare presto.

Leone – Mi pare che il documento abbia una tesi implicita: la demografia obbliga le banche a diventare un pezzo di welfare.

Marta – Un pezzo di welfare complementare, non sostitutivo. Il pubblico resta essenziale. Ma davanti a transizioni così lunghe – natalità, invecchiamento, lavoro femminile, migrazione, istruzione, non autosufficienza – nessun attore basta da solo. Il rapporto parla di sinergia pubblico-privato. E questa è la parte più realista.

Leone – Realista, sì. Ma anche politicamente scomoda. Perché se dici che il declino si combatte con giovani, donne, migranti e laureati, stai dicendo che l’Italia deve cambiare i suoi tabù. Deve smettere di trattare i giovani come apprendisti eterni, le donne come riserva di cura gratuita, gli immigrati come emergenza permanente, l’università come lusso ornamentale.

Marta – E deve smettere di pensare che la natalità sia solo una questione privata. Fare figli non è un atto amministrativo, ma dipende anche da infrastrutture di fiducia: lavoro, casa, credito, servizi, sicurezza, aspettative. Una società pessimista non fa figli. Una società che non investe sui giovani non fa figli. Una società che rende difficile alle donne lavorare non fa figli. Una società che non integra non cresce.

Leone – Dunque il titolo vero del rapporto potrebbe essere: meno retorica sulla famiglia, più economia della fiducia.

Marta – Bellissimo. E aggiungerei: meno fatalismo sul declino, più organizzazione del futuro.

Leone – Però non facciamola troppo facile. Il quaderno ABI funziona quando mette insieme numeri e strumenti. Funziona meno quando rischia di sembrare una vetrina delle buone pratiche bancarie. Perché la domanda decisiva non è quante iniziative esistano, ma quante cambino davvero la traiettoria.

Marta – Giusto. Ma intanto il merito del documento è indicare una direzione. Dice che la demografia non è solo un problema dell’Inps, dei reparti maternità o dei sociologi. E’ una questione di credito, risparmio, capitale umano, produttività, inclusione finanziaria, impresa. E dunque è una questione di paese.

Leone – In fondo il messaggio è questo: il declino demografico non è inevitabile nei suoi effetti. Inevitabile forse è una parte del cambiamento. Non inevitabile è la nostra passività.