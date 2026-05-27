L’intelligenza artificiale entra nella Pubblica amministrazione. Ma il punto è governarla

L’intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione non è più una suggestione da convegno futurista. È già una questione concreta, amministrativa, politica. E forse anche culturale. Il punto non è decidere se l’IA entrerà nella macchina pubblica, ma capire con quali regole, con quali limiti e soprattutto con quale idea di stato.

Il tema è stato al centro del convegno promosso alla Camera dal centro di ricerca LEITAI, nato dalla collaborazione tra Università San Raffaele Roma, Pegaso e Universitas Mercatorum. Un confronto volutamente multidisciplinare: istituzioni, giuristi, esperti di cybersicurezza, tecnologi, studiosi di policy. Segno che l’intelligenza artificiale, quando entra nella PA, smette di essere solo tecnologia e diventa una questione di governance. Il dato interessante è proprio questo. Per anni il dibattito italiano sull’innovazione pubblica si è mosso tra due estremi: l’entusiasmo ingenuo per qualsiasi soluzione digitale e la paura paralizzante del rischio. Ora qualcosa sembra cambiare. Nel confronto organizzato da LEITAI il tema dominante non era la retorica della rivoluzione, ma quello dei modelli: come usare l’IA per rendere più efficiente la Pubblica amministrazione senza sacrificare diritti, trasparenza e sicurezza.

Andrea Stazi, direttore del centro, ha parlato della necessità di costruire “modelli giuridici ed etici” capaci di accompagnare l’innovazione invece di inseguirla. Non è un dettaglio. Perché la vera sfida europea, e italiana, non è soltanto sviluppare nuove tecnologie, ma evitare che l’innovazione venga percepita come qualcosa di ostile o incontrollabile. Nel dibattito sono emersi temi inevitabili: cybersicurezza, gestione dei dati pubblici, affidabilità degli algoritmi, responsabilità delle decisioni automatizzate. Ma anche un punto più pragmatico: la PA italiana ha bisogno di strumenti che riducano tempi, semplifichino procedure e liberino risorse umane da attività ripetitive. Non per sostituire il funzionario pubblico, ma per renderlo più utile. La presenza di figure come Bruno Frattasi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Mario Nobile di AgID e Giorgio Metta dell’IIT racconta bene la direzione del confronto: meno fantascienza e più infrastrutture, meno slogan e più capacità amministrativa. Forse è questo il punto più interessante emerso dal convegno: l’intelligenza artificiale nella PA non sarà credibile se verrà raccontata come una magia. Funzionerà solo se sarà percepita come uno strumento concreto, verificabile, governabile. E se la politica riuscirà finalmente a fare una cosa semplice ma rara: occuparsi dell’innovazione prima che l’innovazione si occupi di lei.