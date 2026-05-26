La nuova economia dei Pokémon

C’è stato un tempo in cui i Pokémon erano una faccenda semplice: si comprava un pacchetto, lo si apriva sperando nella carta olografica, si litigava per un Charizard e poi, a un certo punto, si cresceva. Le carte finivano in una scatola dimenticata insieme agli altri fossili sentimentali dell’infanzia. Oggi quella scatola può valere migliaia di euro. Ma il punto interessante non è solo che alcune carte Pokémon vengano vendute per cifre folli. E’ che attorno a quei pezzi di cartoncino si è costruito un piccolo ecosistema economico che racconta alcune trasformazioni profonde del capitalismo contemporaneo: la nostalgia come carburante, la scarsità come business, la cultura pop come investimento.

Il boom delle carte Pokémon mostra bene questo passaggio. Le nuove uscite si esauriscono in pochi minuti, i collezionisti si organizzano su Discord e X, fuori dai negozi si formano file prima dell’apertura, gli speculatori comprano stock interi per rivenderli a prezzo maggiorato e alcune carte rare raggiungono quotazioni milionarie. Secondo un indice compilato da Collectors, proprietaria della società di grading PSA, i prezzi delle carte Pokémon sono aumentati del 282 per cento tra il 2004 e il 2020 e di un ulteriore 1.350 per cento dopo il 2020. Logan Paul ha acquistato una rarissima Pikachu Illustrator per oltre 5 milioni di dollari e l’ha poi rivenduta a più di 16 milioni. Non è più soltanto collezionismo. E’ un mercato.

La prima cosa da capire è che i Pokémon sono diventati una macchina perfetta della nostalgia. Nati nel 1996 con i videogiochi per Game Boy, esplosi con la serie animata e le carte collezionabili, hanno conosciuto una seconda vita grazie a Pokémon Go e alla Nintendo Switch. Questo ha riattivato due pubblici insieme: i bambini di oggi e i bambini di ieri, ormai adulti con reddito disponibile. Ed è qui il punto economico: quando una generazione nostalgica cresce abbastanza da avere soldi, ciò che possedeva da piccola smette di essere solo memoria e diventa mercato.

Le carte Pokémon sono entrate così nell’economia dei “collectibles”, gli oggetti collezionabili trattati come asset alternativi. Accanto al collezionista tradizionale c’è lo speculatore che compra per rivendere, il crypto-milionario che cerca beni ad alta volatilità, l’influencer che trasforma una vendita record in evento mediatico, il ragazzo che spera di raddoppiare il valore di un box comprato a cinquanta euro. Anche il linguaggio è cambiato: si parla di indici, liquidità, mercato secondario, volatilità, Fomo. Non si dice più solo “ho trovato una carta rara”. Si dice: “quanto vale?”. Questo fenomeno racconta una delle leggi più curiose dell’economia contemporanea: la finanziarizzazione dell’infanzia. Le vecchie carte, i videogiochi sigillati, i Lego, le sneaker e i fumetti stanno diventando oggetti in cui la memoria personale incontra il prezzo di mercato. Il passato non viene solo ricordato: viene quotato. Pokémon funziona meglio di altri marchi perché ha tre caratteristiche decisive: è globale, intergenerazionale e seriale. Parla a Tokyo come a Milano, unisce chi giocava nel 1999 e chi gioca oggi, e ogni nuova uscita rinnova il desiderio.