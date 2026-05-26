Ebola a Milano, il confine tra allarme e sicurezza. Una storia diversa

Ebola spaventa perché è una parola che conserva un potere quasi arcaico. Evoca epidemie africane, tute protettive, villaggi isolati, ospedali travolti e sistemi sanitari fragili. Si trasmette attraverso il contatto con fluidi corporei di persone sintomatiche o materiali contaminati e può evolvere rapidamente, con tassi di letalità storicamente molto alti. Ma oggi sappiamo meglio come si trasmette, come si protegge il personale sanitario e come si organizzano isolamento e tracciamento. La differenza tra panico e controllo sta nel sapere cosa cercare e chi deve fare cosa. Il secondo progresso è diagnostico. Le fasi iniziali possono assomigliare a malaria e altre febbri virali, ma oggi i test molecolari e le reti internazionali riducono i tempi dell’incertezza. Nel caso italiano, i pazienti sono stati trasferiti al Sacco, mentre il ministero ha attivato il coordinamento con Regioni, ISS, Spallanzani e rete europea. Questo è il progresso silenzioso: la medicina dell’organizzazione oltre quella del farmaco. Il terzo progresso riguarda i vaccini. Dopo l’epidemia 2014-2016, con oltre undicimila morti, la ricerca ha prodotto vaccini contro la specie Zaire, come Ervebo, usato anche con la strategia della “vaccinazione ad anello”. Esistono anche altri schemi vaccinali impiegati in prevenzione. Ma non siamo al sicuro da tutto: altri ceppi, come Bundibugyo, non hanno ancora copertura specifica. Il progresso è anche questo: distinguere tra virus diversi e risposte diverse. Il quarto progresso è terapeutico. Oggi, per Ebola Zaire, esistono anticorpi monoclonali come Inmazeb ed Ebanga che migliorano la sopravvivenza se somministrati presto. Non sono una cura definitiva, ma segnano il passaggio da sola assistenza a trattamento mirato del virus. Il quinto progresso è culturale e politico. Ebola insegna che la salute è fiducia, cooperazione, comunicazione e rapidità nei dati. Le epidemie peggiori crescono quando i sistemi sono fragili o la popolazione non si fida. Per questo l’Oms sottolinea che per alcune specie servono ancora vaccini e terapie specifiche.