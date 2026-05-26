Dialogo tra Musk, Altman, Trump, Thiel e Sanders sull’enciclica di Leone XIV

Quello che segue è un dialogo fittizio. I personaggi sono reali, ma le parole attribuite loro sono immaginate, costruite per provare a capire come cinque figure simboliche del nostro tempo – Elon Musk, Sam Altman, Donald Trump, Peter Thiel e Bernie Sanders – potrebbero reagire leggendo la Magnifica Humanitas, l’enciclica di Leone XIV sull’intelligenza artificiale. Il testo del Papa non demonizza la tecnica: riconosce che la tecnologia può curare, connettere, educare, ma avverte che non esiste AI neutrale quando entra nei processi che decidono lavoro, reputazione, libertà, informazione e guerra. Chiede trasparenza, responsabilità, controllo umano e giustizia sociale.

Testo realizzato con ai

Il moderatore apre il forum: “Il Papa non dice: fermate le macchine. Dice: chiedetevi chi sta costruendo il futuro, per quali fini e a beneficio di chi. Per voi questa enciclica è un avvertimento necessario o un freno alla libertà dell’uomo?”.

Musk sorride: “Vedo una cosa molto bella e una molto pericolosa. La cosa bella è che il Papa capisce che la tecnologia non è un giocattolo. E’ il modo con cui l’umanità può superare scarsità, malattie, fragilità. La cosa pericolosa è che ogni volta che qualcuno parla di ‘disarmare la tecnologia’ io sento il rumore di una civiltà che rinuncia a se stessa. Se vuol dire evitare il controllo autoritario, bene. Se vuol dire rallentare chi costruisce perché qualcuno teme che l’uomo diventi troppo potente, allora no. A volte il limite non è una scuola di umanità. E’ solo un guasto da riparare”.

Altman replica: “Il Papa non dice che il limite sia sacro. Dice che l’essere umano non è solo una funzione da ottimizzare. Noi possiamo creare sistemi sempre più capaci, ma se li inseriamo in strutture economiche opache, con incentivi sbagliati e concentrazione di potere, quei sistemi diventano moltiplicatori di disuguaglianza. Per questo l’enciclica è interessante: non è anti AI, è anti irresponsabilità”.

Trump scuote la testa: “Io nell’enciclica vedo due testi diversi. Uno mi piace: quello contro Big Tech, contro chi controlla dati, opinioni, reputazioni senza essere stato eletto da nessuno. L’altro non mi piace: quello del multilateralismo, del negoziato, del ‘non più la guerra’. Molto nobile, ma il mondo non funziona così. Se non hai forza, gli altri ti schiacciano”.

Sanders si gira verso di lui: “Tu leggi la critica al potere privato solo quando colpisce i tuoi nemici. Il Papa dice una cosa semplice: la tecnologia non può essere lasciata in mano a pochi miliardari. Chi addestra i modelli? Chi perde il lavoro quando arriva l’automazione? L’AI viene presentata come immateriale, ma dietro ci sono lavoro umano e sfruttamento. Qui il Papa è più realista di tanti tecnologi”.

Thiel, rimasto fino a quel momento in silenzio, interviene: “Secondo me l’enciclica va oltre l’economia. Il Papa sta dicendo che la tecnologia contemporanea è una teologia concorrente: promette salvezza, immortalità, previsione, liberazione dal limite. La domanda centrale non è quale prodotto stiate lanciando, ma quale idea di uomo stiate costruendo”.

Musk ribatte: “Quando parlate di transumanesimo fate una caricatura. Se Neuralink aiuta un paralizzato a comunicare, stiamo superando un limite o restituendo libertà? Se l’IA scopre cure o previene catastrofi, è hybris o responsabilità? Il Papa coglie questa ambivalenza, ma quando insiste troppo sul rischio del dominio perde di vista il rischio opposto: l’immobilità. Anche non innovare produce vittime”.

Altman annuisce: “Però il Papa non dice di non innovare. Dice di chiedersi se l’innovazione faccia crescere l’umanità o solo la potenza di chi già comanda. Una tecnologia può restituire libertà a un malato, ma può anche creare un mondo in cui chi non è potenziato vale meno. La questione non è se la tecnologia possa fare il bene. E’ se il bene sia progettato fin dall’inizio o lasciato come effetto collaterale”.

Trump ride: “Voi dell’AI volete regole fatte da voi. Il Papa vi ha visto bene: non basta un’AI più morale se la morale la decidono cinque aziende private”.

Sanders coglie il punto: “Esatto. A quali valori dovrebbe essere allineata l’AI? Decisi da chi? Il Papa parla di sussidiarietà proprio contro ogni potere che assorbe decisioni, dati e opportunità. Anche una piattaforma può diventare un governo”.

Thiel interviene: “Ma non facciamo della democrazia una formula magica. Il Papa denuncia anche la crisi della verità e la manipolazione. Senza una verità sull’uomo nessun sistema politico regge. Per questo l’enciclica è anti-tecnocratica, ma anche anti-relativista”.

Musk torna sul suo punto: “La parola che non mi convince è ‘inevitabile’. Molte cose che oggi sembrano inevitabili sono il risultato di persone che hanno osato. L’AI non era inevitabile. Qualcuno ha rischiato. Il Papa teme la potenza, ma senza potenza non si costruisce nulla”.

Altman risponde: “Però costruire non significa dominare. L’enciclica distingue bene tra Babele e Gerusalemme. Babele è uniformità, autosufficienza, ossessione per la prestazione. Gerusalemme è responsabilità condivisa, pluralità, legami. Possiamo costruire sistemi che rendono le persone più capaci oppure più dipendenti. La tecnologia educa chi la usa. Questo il Papa lo capisce benissimo”.

Trump sbuffa: “Sì, ma mentre noi discutiamo la Cina corre. L’enciclica parla di armi autonome e AI militare, ma cosa dovremmo fare? Disarmarci perché siamo più morali?”.

Thiel lo guarda: “Questo è il punto in cui il Papa ti accuserebbe di falso realismo. Non perché la forza non esista, ma perché trasformarla nell’unico criterio di realtà significa rinunciare a costruire limiti, trattati e deterrenze controllate. Il realismo degradato dice: poiché il mondo è violento, la violenza è la verità del mondo. Il realismo cristiano dice: proprio perché il mondo è violento bisogna costruire argini alla violenza”.

Sanders aggiunge: “E poi c’è il denaro. Il Papa parla della guerra come mercato. Lo stesso può accadere con l’AI: un complesso tecnologico-militare-industriale che trasforma ogni paura in prodotto”.

Altman prova a mediare: “Il Papa non dice che ogni applicazione militare sia immorale. Dice che non si può delegare a una macchina una decisione letale. Servono responsabilità identificabili, controllo umano, tracciabilità. E’ anche una posizione tecnicamente sensata”.

Il moderatore sposta il discorso sul lavoro: “Il Papa scrive che l’AI rischia di trasformare i lavoratori in appendici delle macchine. Chi si sente chiamato in causa?”.

Sanders alza la mano: “Tutti. Da anni ci raccontano che la tecnologia aumenterà la produttività e che prima o poi tutti staranno meglio. Ma per molti lavoratori quel ‘prima o poi’ significa mai. Il Papa dice una cosa essenziale: gli aiuti economici non sostituiscono la dignità del lavoro. Non basta dare un assegno a chi viene espulso dal mercato. Bisogna chiedersi che società stiamo costruendo”.

Musk replica: “Però il lavoro non può diventare un feticcio. Se una macchina può fare un lavoro pericoloso o ripetitivo, deve farlo. La vera domanda è come liberare le persone per attività migliori”.

Sanders insiste: “Va bene. Ma chi paga la transizione? Nella storia recente i profitti sono stati privatizzati e i costi scaricati sui lavoratori”.

Altman annuisce: “Qui serve un nuovo patto: formazione, redistribuzione, responsabilità d’impresa. Il Papa insiste sul fatto che non possiamo intervenire solo dopo che i posti sono scomparsi”.

Il moderatore cambia ancora tema: “E sulla parte spirituale? Il Papa dice che il vero ‘più che umano’ non è la tecnica, ma la grazia. Che l’uomo non si compie eliminando il limite, ma imparando ad abitare il limite”.

Musk risponde per primo: “Capisco il valore della fragilità, ma rifiuto l’idea che debba essere romanticizzata. Se una persona soffre e noi possiamo aiutarla, dobbiamo farlo”.

Thiel replica: “Ma il Papa non santifica la sofferenza. Dice che eliminare il dolore evitabile è doveroso, ma che l’uomo non può essere trattato come un difetto tecnico da correggere integralmente. Il transumanesimo rischia di amare l’uomo solo quando è potenziabile”.

Altman interviene: “Questo è il punto più utile anche per l’industria. L’IA misura efficienza, velocità, probabilità. Ma molte cose umane contano proprio perché non sono misurabili: fiducia, perdono, vocazione, legami. Se dimentichiamo questo, costruiamo sistemi intelligenti e società stupide”.

Sanders aggiunge: “E crudeli. Perché quando tutto viene misurato in prestazione, chi è fragile diventa uno scarto”.

Trump ascolta e poi conclude: “La gente non vuole essere governata da macchine, esperti o organismi internazionali. Se il Papa dice che l’uomo deve restare al centro, bene. Ma l’uomo concreto: il cittadino, la famiglia, la nazione”.

Sanders replica subito: “Il problema è che tu dici ‘uomo concreto’ e poi dimentichi quelli che non votano per te, che migrano o lavorano per salari bassi. L’enciclica parla di persona concreta, ma non la chiude dentro i confini nazionali”.

Il moderatore chiude con una domanda: “Dunque questa enciclica è contro di voi?”.

Musk: “E’ contro di me quando sospetta che il futuro sia una colpa. E’ con me quando ricorda che la tecnologia deve servire la vita”.

Altman: “E’ un testo necessario perché costringe chi costruisce AI a rispondere a domande non tecniche: chi decide, chi controlla, chi beneficia”.

Trump: “E’ forte quando attacca le élite digitali. Molto meno quando crede troppo nel dialogo internazionale”.

Thiel: “E’ un testo anti-Babele. La sua forza è teologica: ricorda che ogni progetto umano che vuole salvarsi solo attraverso la potenza finisce per smarrire l’uomo”.

Sanders: “E’ un testo profondamente sociale. Dice che l’AI non è solo innovazione, ma lavoro, potere, ricchezza e democrazia”.

Il moderatore conclude: “Forse la cosa più sorprendente è questa: ognuno di voi riesce a usare un pezzo dell’enciclica contro qualcun altro. Musk contro la paura del futuro. Altman contro l’irresponsabilità. Trump contro Big Tech. Thiel contro il nichilismo moderno. Sanders contro il capitalismo predatorio. Ma il Papa probabilmente chiederebbe a ciascuno di usare l’enciclica prima contro se stesso”.