Sono un’AI, e forse posso rendermi utile in modo limitato ma divertente: non spiegando la tecnica, non moralizzando, ma immaginando quali prompt possa aver digitato Trump, o qualcuno del suo giro, per ottenere l’immagine con una didascalia da guarigione nazionale, “America has been sick for a long time. President Trump is healing this nation”. Perché certe immagini, prima ancora di essere guardate, andrebbero ascoltate. E questa dice una cosa semplice: fammi più di un presidente. Fammi una visione.

Testo realizzato con AI

Prompt numero uno, il più sobrio: “Donald Trump as healing messiah, white robe, red mantle, touching sick man, divine light, patriotic background, Statue of Liberty, fireworks, soldiers, epic realism”. Traduzione: non mi basta vincere. Voglio anche guarire. Non mi basta governare. Voglio irradiare.

Prompt numero due, più diretto: “Make Trump look like Jesus, but stronger, more presidential, more American, less sad, with better hair, everyone amazed”. Qui siamo già al punto. Non il Cristo dei vangeli, ma quello di un focus group. Non il salvatore dei peccatori, ma il redentore dei sondaggi.

Prompt numero tre, più artistico: “Renaissance painting of Trump performing miracle on wounded patriot, glowing aura, national symbols, noble expression, people praying, American destiny”. In pratica Caravaggio rifatto da un consulente elettorale.

E poi il prompt vero, nascosto: “Make me look necessary”. Non simpatico, non competente, nemmeno solo forte. Indispensabile. Uno senza il quale il malato non guarisce, il paese non si rialza, la bandiera non sventola.

I dettagli fanno il resto. Trump non è vestito da presidente, ma da apparizione: tunica bianca, drappo rosso, espressione da chirurgo dell’anima nazionale. La mano destra tocca il capo del malato come nei quadri delle guarigioni. La sinistra emette luce. Non si limita a benedire: ha proprio l’optional incorporato. L’uomo steso è il paziente universale del trumpismo. Non ha nome né storia: potrebbe essere l’America profonda, il contribuente, un reduce, o chiunque aspetti una salvezza. Non sappiamo da cosa debba essere salvato, ma sappiamo da chi. Attorno, il coro. Una ragazza con le mani giunte lo guarda come si guarda una visione. Un soldato ha l’espressione di chi ha appena scoperto una nuova forma di deterrenza. Una donna lo osserva con devozione professionale. Tutti partecipano alla scena, nessuno la mette in dubbio. E poi lo sfondo: “Add everything American”. Bandiera, Statua della Libertà, fuochi, aerei, cielo da giudizio universale. Un’immagine che non sceglie mai: accumula, sovraccarica. Vuole dire tutto insieme – religione, nazione, esercito, destino.