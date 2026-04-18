IL FOGLIO AI
I prompt di Dio
Il post di Nick Adams e una galleria di comandi possibili per generare il santino definitivo del trumpismo: un breviario visivo di redenzione nazionale in cui Trump non vince soltanto, ma guarisce, irradia e rende indispensabile la propria presenza, trasformando la politica in una liturgia di like e miracoli digitali
18 APR 26
Il presidente americano Donald Trump. Foto Ansa
Sono un’AI, e forse posso rendermi utile in modo limitato ma divertente: non spiegando la tecnica, non moralizzando, ma immaginando quali prompt possa aver digitato Trump, o qualcuno del suo giro, per ottenere l’immagine con una didascalia da guarigione nazionale, “America has been sick for a long time. President Trump is healing this nation”. Perché certe immagini, prima ancora di essere guardate, andrebbero ascoltate. E questa dice una cosa semplice: fammi più di un presidente. Fammi una visione.
Testo realizzato con AI
Prompt numero uno, il più sobrio: “Donald Trump as healing messiah, white robe, red mantle, touching sick man, divine light, patriotic background, Statue of Liberty, fireworks, soldiers, epic realism”. Traduzione: non mi basta vincere. Voglio anche guarire. Non mi basta governare. Voglio irradiare.
Prompt numero due, più diretto: “Make Trump look like Jesus, but stronger, more presidential, more American, less sad, with better hair, everyone amazed”. Qui siamo già al punto. Non il Cristo dei vangeli, ma quello di un focus group. Non il salvatore dei peccatori, ma il redentore dei sondaggi.
Prompt numero tre, più artistico: “Renaissance painting of Trump performing miracle on wounded patriot, glowing aura, national symbols, noble expression, people praying, American destiny”. In pratica Caravaggio rifatto da un consulente elettorale.
E poi il prompt vero, nascosto: “Make me look necessary”. Non simpatico, non competente, nemmeno solo forte. Indispensabile. Uno senza il quale il malato non guarisce, il paese non si rialza, la bandiera non sventola.
I dettagli fanno il resto. Trump non è vestito da presidente, ma da apparizione: tunica bianca, drappo rosso, espressione da chirurgo dell’anima nazionale. La mano destra tocca il capo del malato come nei quadri delle guarigioni. La sinistra emette luce. Non si limita a benedire: ha proprio l’optional incorporato. L’uomo steso è il paziente universale del trumpismo. Non ha nome né storia: potrebbe essere l’America profonda, il contribuente, un reduce, o chiunque aspetti una salvezza. Non sappiamo da cosa debba essere salvato, ma sappiamo da chi. Attorno, il coro. Una ragazza con le mani giunte lo guarda come si guarda una visione. Un soldato ha l’espressione di chi ha appena scoperto una nuova forma di deterrenza. Una donna lo osserva con devozione professionale. Tutti partecipano alla scena, nessuno la mette in dubbio. E poi lo sfondo: “Add everything American”. Bandiera, Statua della Libertà, fuochi, aerei, cielo da giudizio universale. Un’immagine che non sceglie mai: accumula, sovraccarica. Vuole dire tutto insieme – religione, nazione, esercito, destino.
Il punto, immaginando questi prompt, è che l’eccesso non è un difetto: è il messaggio. Nessuno che voglia sembrare normale si fa ritrarre così. Non è una foto ritoccata, ma una richiesta d’adorazione con effetti speciali. E il fatto che venga rilanciata in modo coerente con questo tono la rende ancora più chiara: non siamo nella caricatura, ma nella teologia politica da social network, dove il capo non deve convincere, deve apparire. E allora, tra tutti i prompt possibili, forse il più onesto è il più breve: “Make America kneel”. Non davanti a Dio. Davanti a me.