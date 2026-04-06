Quattro cose che Meloni non deve dire il 9 aprile in Parlamento

Non deve dire neppure che in fondo non è successo nulla. Sarebbe il secondo errore: minimizzare. Dire che il governo va avanti come prima, che il voto non cambia il mandato ricevuto, che le priorità restano le stesse. Formalmente è così. Ma la politica non vive di formalità. Vive di segnali. E il segnale del referendum è chiaro: qualcosa si è inceppato nel rapporto tra Palazzo Chigi, la maggioranza e il paese. Non dovrà dire, poi, che la colpa è degli altri. Non dovrà trasformare l’Aula in un regolamento di conti con alleati, ministri o sabotatori interni. Perché quando un leader fa capire che il problema è la sua squadra, sta confessando che l’ha scelta male o non la governa più. E nessuna delle due cose aiuta. C’è poi una frase da evitare più di ogni altra: “Gli italiani non hanno capito”. Magari non la pronuncerà così, ma il senso può filtrare. Ed è letale: se perdi e spieghi che il popolo non ti ha capita, stai dicendo che il problema è il popolo. Una leader intelligente deve dire il contrario: se il messaggio non è arrivato, la responsabilità è di chi lo ha costruito male. La cosa migliore che Meloni potrebbe fare è riconoscere il colpo senza teatralizzarlo, ammettere che il voto ha mandato un messaggio senza fingere che sia una catastrofe, spiegare che il governo non cambia rotta per paura ma cambia metodo per intelligenza. Sarebbe utile dire: abbiamo ascoltato, abbiamo capito che qualcosa va corretto, sappiamo che governare non significa solo resistere ma anche interpretare. Il punto è semplice. Il 9 aprile Meloni non dovrà parlare della propria ferita. Dovrà parlare della propria funzione. Non del torto subito, ma del compito che resta. Non dei nemici, ma degli errori da non ripetere. Non del perché ha perso, ma del perché ha ancora senso ascoltarla. Dopo una scoppola, il vittimismo è il rifugio più comodo. E proprio per questo è il più disastroso. Un leader vero non dice: guardate cosa mi avete fatto. Dice: guardate cosa ho capito.