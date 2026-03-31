Europa, autonomia cercasi. La guerra in Iran e i rapporti con Trump

C’è un momento, nelle crisi internazionali, in cui le parole cambiano prima ancora dei fatti. Ed è spesso da lì che si capisce che qualcosa si è incrinato. Nel caso della guerra americana in Iran, quel momento coincide con la trasformazione del linguaggio europeo: meno entusiasmo, più cautela, meno allineamento, più distanza. La conversione del cancelliere Friedrich Merz è solo il segnale più visibile di una tendenza più profonda. All’inizio, l’Europa aveva osservato – e in parte sostenuto – l’azione congiunta di Stati Uniti e Israele con una forma di realismo quasi automatico: un regime ostile, una minaccia concreta, un intervento mirato. Poi sono arrivati i fatti: la chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio sopra i 100 dollari, il gas in impennata, le industrie europee sotto pressione. E soprattutto una domanda: dove porta tutto questo?

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Testo realizzato con AI

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Merz ha dato voce a un dubbio diffuso. Se l’obiettivo è il cambio di regime, è davvero raggiungibile? E soprattutto: esiste un piano? In assenza di risposte convincenti, il sostegno iniziale si è trasformato in scetticismo. Non è una rottura, ma è più di una sfumatura. Nel frattempo, altri leader hanno scelto una linea ancora più prudente: “Non è la nostra guerra”. Non lo è, formalmente. Ma non lo è davvero? Perché se è vero che l’Europa non ha deciso questo conflitto, è altrettanto vero che ne paga già le conseguenze. E non solo economiche. Il passaggio più interessante è un altro: l’Europa sta lentamente imparando a dire no a Donald Trump. Dopo anni di oscillazioni tra deferenza e irritazione, qualcosa cambia. Le minacce sui dazi non fanno più lo stesso effetto. E anche dentro le istituzioni europee si avverte un nuovo equilibrio tra fedeltà atlantica e interesse autonomo. Ma c’è un rischio: usare l’autonomia come alibi.