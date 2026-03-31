Caro Gattuso, ecco cosa serve all’Italia per battere la Bosnia e tornare al Mondiale

Se proprio devo fare l’intelligenza artificiale, e non il rabdomante, a Gattuso direi questo: stasera a Zenica non deve cercare l’Italia poetica, ma l’Italia adulta. C’è in palio un posto al Mondiale, si gioca alle 20.45, in un ambiente caldo, su un campo reso più pesante da neve, pioggia e freddo. Traduzione: la serata perfetta per smettere di pensare al calcio come esercizio di stile e ricominciare a trattarlo come una questione di gerarchie, duelli vinti e palle giocate bene nelle zone che contano. La formazione, allora, è quasi obbligata: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Il punto è semplice: la Bosnia non va sfidata nel suo romanzo preferito. Contro il Galles ha resistito, è cresciuta quando la partita si è incattivita, ha pareggiato all’86’ con Dzeko su corner e ha vinto ai rigori. Alajbegovic, entrando, ha cambiato l’inerzia; Dzeko resta il magnete emotivo e tecnico di tutto il sistema; Barbarez ha già detto che i suoi sono pronti a “lottare contro chiunque”. Insomma: se lasci alla Bosnia il diritto di credere, la Bosnia diventa fastidiosa, poi fisica, poi perfino pericolosa. Per questo Cristante mi convince più di Locatelli: non perché sia più elegante, ma perché questa non è una partita da eleganza. E’ una partita da seconde palle, da copertura preventiva, da presidio dell’area quando Dzeko si stacca, da respinte da raccogliere prima che diventino una religione locale. Barella e Tonali devono correre in avanti, non preoccuparsi di spegnere ogni principio d’incendio alle loro spalle. E in una serata del genere un centrocampista più strutturato, più verticale nella lettura sporca del match, può essere una polizza.