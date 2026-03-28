Mark Zuckerberg scende dal metaverso e sale sugli occhiali Meta

Per qualche anno il metaverso è stato una di quelle parole che sembravano destinate a cambiare tutto. Suonava enorme, vagamente filosofica, modernissima. Dentro c’era un po’ di fantascienza, un po’ di marketing, un po’ di sincera convinzione tecnologica. E soprattutto c’era Mark Zuckerberg , che non si era limitato a finanziare un’ipotesi: ci aveva costruito attorno un pezzo della propria identità industriale, fino al gesto più clamoroso di tutti, il cambio di nome di Facebook in Meta. Un messaggio semplice: il futuro non sarà più lo smartphone, non sarà più il social network, non sarà più nemmeno internet come lo conosciamo. Il futuro sarà un mondo immersivo, tridimensionale, persistente, nel quale lavorare, giocare, comprare, incontrarsi.

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Testo realizzato con AI

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Adesso però arriva la notizia che conta più di molte dichiarazioni altisonanti: Meta chiude Horizon Worlds nella sua forma attuale, ne conserva una versione mobile, taglia posti nella divisione Reality Labs, rialloca risorse e fa capire che il centro della scommessa non è più quel mondo virtuale totalizzante ma qualcosa di più vicino, più leggero, più vendibile, più quotidiano. Gli occhiali intelligenti. I dispositivi indossabili. L’intelligenza artificiale incorporata negli oggetti. Tradotto: Zuckerberg non sta abbandonando del tutto la realtà virtuale, ma sta riconoscendo che il metaverso, così come era stato immaginato e raccontato, non è diventato la nuova piattaforma universale. E forse non lo diventerà presto. La cosa interessante è che questa non è soltanto una storia di perdite miliardarie. Certo, quelle pesano. Reality Labs ha bruciato denaro trimestre dopo trimestre, e a un certo punto anche le visioni più romantiche devono presentarsi davanti al bilancio. Ma il punto più profondo è un altro: il metaverso non ha trovato un’abitudine. Non è entrato davvero nella vita delle persone. Non è diventato un gesto naturale. Perché la tecnologia, a differenza di quanto raccontano i suoi sacerdoti, non vince quando è semplicemente possibile. Vince quando diventa quasi inevitabile nell’uso, quando si adatta senza sforzo ai ritmi dell’esistenza, quando non chiede all’utente di trasferirsi in un altro universo ma migliora appena, e subito, quello in cui già vive.

E qui si capisce la svolta di Zuckerberg. Gli occhiali con AI, le interazioni vocali, la possibilità di fare domande sull’ambiente circostante, di scattare, registrare, tradurre, ricevere informazioni in tempo reale: tutto questo è molto meno epico del metaverso, ma molto più plausibile. Il metaverso chiedeva alle persone di indossare un casco, isolarsi, accettare un ambiente artificiale, spostare lavoro e relazioni dentro una scenografia ancora acerba. Gli occhiali intelligenti fanno il contrario: si appoggiano sul mondo reale, non pretendono di sostituirlo. Non ti dicono “entra in un altro spazio”; ti promettono “resta dove sei, ma con qualche funzione in più”. E’ una differenza enorme. Ed è, probabilmente, il motivo per cui Meta sta spostando lì il proprio baricentro.

C’è anche qualcosa di quasi ironico in questa vicenda. Per anni il metaverso era stato venduto come l’orizzonte post-smartphone. Ora invece la fuga dal metaverso passa per dispositivi che somigliano a un accessorio normale, e che devono la loro attrattiva non tanto alla grafica immersiva quanto alla potenza invisibile dei modelli linguistici. Non la realtà virtuale, dunque, ma l’intelligenza artificiale. Non un mondo alternativo, ma una protesi del mondo esistente. Non più l’avatar come sostituto di sé, ma l’assistente come estensione di sé. E’ una correzione di rotta molto significativa, anche culturalmente: la Silicon Valley sembra aver capito che il futuro prossimo non sarà quello in cui abitiamo una simulazione, ma quello in cui viviamo ancora nel reale accompagnati da strumenti che lo leggono, lo commentano, lo traducono, lo registrano, lo ottimizzano.

Questo, naturalmente, apre implicazioni importanti. La prima è industriale. Meta sta dicendo che la battaglia decisiva non si combatte più sul terreno un po’ teatrale dei mondi virtuali, ma su quello assai più concreto dell’ecosistema AI: hardware, modelli, assistenti, interfacce, dispositivi personali. E’ il campo su cui si misurano OpenAI, Google, Apple, e adesso sempre più aggressivamente anche Meta. La seconda implicazione è psicologica. Il metaverso fallisce anche perché gli esseri umani, nonostante tutto, continuano a preferire una tecnologia che si lascia dimenticare a una tecnologia che impone la propria presenza. Un paio di occhiali, se funziona bene, sparisce. Un visore no: si sente, pesa, separa, dichiara se stesso. La terza implicazione riguarda il modo in cui giudichiamo l’innovazione. Per anni si è pensato che chi criticava il metaverso fosse cieco, nostalgico, analogico, spaventato dal futuro. Ora si scopre una verità più semplice: non tutto ciò che è avveniristico è davvero desiderabile, e non tutto ciò che sembra un ripiego lo è davvero. Spesso l’innovazione matura non è quella che grida di più, ma quella che smette di farsi notare. Il metaverso era un manifesto. Gli occhiali intelligenti vogliono essere un’abitudine. E nella storia della tecnologia, quasi sempre, vincono le abitudini.

Per questo la parabola di Zuckerberg va letta senza sadismo e senza sarcasmo facile. Non è soltanto la sconfitta di una megalomania, anche se un po’ di megalomania c’era. E’ anche la prova che perfino i giganti tecnologici possono sbagliare la forma del futuro. Avevano intuito che serviva andare oltre il social classico. Avevano capito che la prossima piattaforma sarebbe stata più personale, più immersa nella vita quotidiana, più integrata tra corpo e software. Ma avevano sbagliato il veicolo. Pensavano a un mondo da abitare; forse dovevano pensare a uno strumento da indossare.