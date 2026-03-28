L’America si innamora dei suoi fantasmi digitali, dalla “modalità adulti” AI alle soldatesse trumpiane

Il primo tic è la difficoltà a distinguere tra libertà e infantilizzazione. Quando si dice “trattiamo gli adulti da adulti”, si sottintende che la maturità coincida con l’assenza di limiti. Ma la verità è opposta: la maturità è la capacità di convivere con limiti sensati. E invece, nel dibattito americano, ogni discussione tecnologica viene rapidamente tradotta in una battaglia ideologica tra libertari e moralisti, senza passaggi intermedi. O tutto è permesso, o tutto è proibito. Non esiste più l’arte del confine. Il secondo tic è la sessualizzazione della politica. La storia della finta soldatessa pro Trump – seguita da centinaia di migliaia di persone, nonostante segnali evidenti di artificialità – è paradigmatica . Non è solo propaganda: è propaganda erotizzata. Patriottismo e desiderio mescolati in un unico prodotto, pensato per catturare attenzione e generare engagement. La politica non cerca più consenso: cerca eccitazione. E qui emerge un elemento più profondo. L’AI non inventa nulla: amplifica ciò che già funziona. Se funziona una “Maga dream girl” digitale, è perché intercetta un immaginario già esistente, fatto di nostalgia, virilità, idealizzazione e bisogno di appartenenza. E’ la politica che diventa fantasy, non il contrario. Il terzo tic è la credulità selettiva. Migliaia di utenti interagiscono con contenuti evidentemente falsi – soldatesse che incontrano Trump, Zelensky, Putin nello stesso giorno, con uniformi incoerenti e dettagli improbabili – eppure scelgono di crederci . Non perché siano ingenui, ma perché vogliono crederci. La verità diventa opzionale, subordinata alla gratificazione emotiva. E’ lo stesso meccanismo che alimenta le teorie del complotto, ma qui assume una forma più sofisticata: non si tratta più di credere a qualcosa contro le prove, ma di sospendere volontariamente il dubbio. E’ una forma di consumo narrativo: se mi piace, è vero abbastanza.