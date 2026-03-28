La guerra che impara da sola

Il punto della frase di Volodymyr Zelensky sulle armi rese “ancora più letali” dall’intelligenza artificiale non è, o non è soltanto, la suggestione da fantascienza dei robot-killer. Il punto è molto più concreto, più vicino, più presente. Zelensky sta dicendo che la guerra contemporanea ha già imboccato una strada in cui la superiorità non si misura soltanto con il numero dei carri armati, con la gittata dei missili o con la qualità delle difese aeree, ma con la velocità con cui una macchina vede, classifica, prevede, decide, corregge e colpisce. Ed è una strada che l’Ucraina conosce meglio di quasi tutti, perché da quattro anni combatte dentro il più avanzato laboratorio bellico del nostro tempo. Durante la sua visita a Londra, il presidente ucraino ha legato esplicitamente la lezione ucraina alla proliferazione dei droni e all’uso dell’AI, sostenendo che i sistemi di guerra stanno evolvendo più rapidamente delle difese e che questa esperienza non riguarda più soltanto Kyiv, ma ormai anche l’Europa e il medio oriente. A cosa si riferisce, in concreto? Si riferisce anzitutto alla guerra dei droni. Non più i droni come appendice tecnologica del conflitto, ma i droni come grammatica stessa del conflitto. Droni da ricognizione, droni kamikaze, droni intercettori, sciami di piattaforme a basso costo, sistemi che grazie all’AI riconoscono meglio un profilo termico, una traiettoria, una sagoma, una anomalia del terreno, una firma elettronica. Si riferisce anche alla capacità dell’intelligenza artificiale di trasformare montagne di dati di combattimento in indicazioni operative quasi istantanee: dove si muove il nemico, dove colpirà, quali contromisure attivare, come rendere più economica ed efficace la difesa. Non a caso Londra e Kyiv hanno annunciato una cooperazione rafforzata su droni e AI, con il finanziamento britannico a un nuovo centro di eccellenza sull’intelligenza artificiale presso il ministero della Difesa ucraino. Pochi giorni prima, Kyiv aveva anche aperto ai partner l’accesso a dati di campo di battaglia per addestrare modelli AI applicati alla guerra dei droni.

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Testo realizzato con AI

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Quando Zelensky cita il medio oriente e dice che persino i Patriot non bastano se l’offesa evolve più rapidamente della difesa, il suo ragionamento è doppio. Da un lato c’è un messaggio geopolitico: attenzione a non considerare la guerra ucraina come un caso periferico, perché le tecniche sperimentate lì si trasferiscono altrove, dagli Shahed iraniani alle reti di milizie, fino al rischio che queste capacità finiscano nelle mani di gruppi criminali o terroristici. Dall’altro lato c’è un messaggio industriale e strategico: l’Ucraina non chiede solo aiuto, offre anche know-how, difesa anti-drone, esperienza reale, perfino personale specializzato. E’ la trasformazione di un paese aggredito in un esportatore di competenze militari.





Ed è qui che arriva il diritto. Perché la novità tecnologica non cancella il diritto internazionale umanitario: lo costringe però a confrontarsi con una frontiera molto più scivolosa. Le regole di base restano quelle note: distinzione tra civili e combattenti, proporzionalità, precauzioni nell’attacco, divieto di armi intrinsecamente indiscriminate, responsabilità dello stato e responsabilità individuale per crimini di guerra. Il problema è che tutte queste regole presuppongono qualcosa di molto umano: giudizio, contestualizzazione, interpretazione della scena, valutazione dell’incertezza. L’Icrc insiste proprio su questo: sistemi opachi, imprevedibili o capaci di modificare il proprio funzionamento attraverso machine learning rischiano di sfuggire a una comprensione sufficiente da parte dell’operatore, e proprio per questo possono entrare in collisione con i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione.





Detto altrimenti: non basta che ci sia un essere umano da qualche parte nel ciclo operativo per dire che il problema giuridico è risolto. Se il software identifica il bersaglio, assegna priorità, suggerisce l’ingaggio e magari corregge la rotta in autonomia, la domanda diventa: chi sta davvero decidendo? E soprattutto: quel controllo umano è reale o è solo nominale? Il dibattito internazionale ruota da anni attorno a questo punto, spesso sintetizzato nell’idea di “meaningful human control”, cioè un controllo umano sostanziale, non ornamentale. Nelle discussioni Onu sulla materia si ribadisce che il diritto internazionale umanitario continua ad applicarsi pienamente anche ai sistemi autonomi e che gli obblighi giuridici gravano su stati e persone, non sulle macchine. Ma proprio per questo la catena di responsabilità deve restare intelligibile.



