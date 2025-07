Crosetto, il garantismo che non si piega alla convenienza

In un panorama di indignazioni selettive, il ministro della Difesa si distingue: denuncia l’uso strumentale della magistratura e invita a un impegno autentico, sempre, anche per gli avversari. Un richiamo alla coerenza che fa bene alla politica

“So che nessuno si stupirà della mia posizione”, scrive Guido Crosetto. E ha ragione: perché la sua è la posizione di chi crede davvero nei principi, non solo quando tornano utili. Di chi sa che “la magistratura non debba e non possa sostituirsi al corpo elettorale”, neanche quando tocca a un avversario politico. E che proprio per questo oggi si distingue da molti colleghi della destra – partiti, giornali, opinionisti – che nell’inchiesta milanese vedono solo l’occasione per regolare i conti con il Pd.

So che nessuno si stupirà della mia posizione perché i principi vengono prima di qualunque posizione politica e partitica e quindi continuo a pensare che la magistratura non debba e non possa sostituirsi al corpo elettorale.

Crosetto no. Crosetto denuncia una deriva preoccupante, dove “una parte della magistratura inquirente ha deciso di sostituirsi al legislatore”, soprattutto “nel campo dell’urbanistica, del fisco, del lavoro”, applicando interpretazioni “lontane dalle disposizioni di legge ed anzi molto pericolose”. Non giustifica reati, ma mette in guardia da un uso strumentale delle inchieste per “sbarazzarsi dell’avversario di turno”. Perché – dice con onestà – “a parti inverse si è sempre fatto così”.

Crosetto non si appella alla giustizia a orologeria quando gli fa comodo e non la invoca a intermittenza. Ricorda “le centinaia di vicende concluse con l’assoluzione che hanno portato a dimissioni e calvari politici”, e invita chiunque sia liberale sul serio a “capire leggendo gli atti, non fermarsi alle conferenze stampa e ai titoli”. Sembra poco, è molto.

Nel tempo dell’indignazione istantanea e dell’ipocrisia bipartisan, Crosetto usa la vicenda milanese per dire che “questa è l’ennesima occasione per dimostrare la diversità di chi è garantista sempre”. Anche con gli avversari. Anche quando è difficile. Anche quando sarebbe più comodo tacere. Per questo, oggi, le sue parole non fanno solo onore a lui. Fanno bene a tutta la politica.