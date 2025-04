Rigidità o libertà? Come regolarsi con social e figli minorenni

Un progressista e un conservatore si confrontano sulle regole da imporre ai minori nell’uso dei social network: un campo di battaglia pedagogico, morale e politico

Conservatore: Dategli pure lo smartphone, se proprio non potete farne a meno, ma lasciate fuori i social. Se vostro figlio ha meno di 16 anni, TikTok non è un diritto: è una trappola. Vi hanno convinto che togliere lo schermo sia come togliere l’aria. Ma l’aria, finché non c’erano gli smartphone, si respirava meglio. Il problema non è solo il contenuto: è il tempo, l’assuefazione, l’ansia da notifica.

Progressista: Giusto preoccuparsi, ma attenzione al moralismo reazionario. I social sono l’ambiente in cui crescono. Non possiamo semplicemente vietarlo: dobbiamo insegnargli a starci dentro. Educare alla navigazione, non chiudere il porto. E poi: chi decide cosa è tossico? Un algoritmo statale? Un genitore nostalgico?

Conservatore: Il genitore, appunto. Che oggi abdica. L’educazione si fa con i no. Non con gli spiegoni. I ragazzini hanno 13 anni e leggono più gli influencer dei libri. E se gli dici che non possono, piangono. Ma anche quando gli dici di smettere di bere piangono. Che facciamo? Gli diamo da bere?

Progressista: Ma tu confondi l’abuso con l’uso. Il problema non è il social, è la solitudine. Se non gli dai TikTok, si sentiranno tagliati fuori. E poi finisce che si chiudono davvero. I divieti senza alternativa producono isolamento. O peggio: clandestinità digitale.

Conservatore: Ah, ora siamo ai contrabbandieri di dati. Ma perché siamo diventati così timidi nell’educazione? Perché abbiamo paura di dire che ci sono cose che un dodicenne non può vedere? Che non deve vedere? Non si tratta solo di contenuti violenti o sessuali. Si tratta di un modello cognitivo che corrompe: 10 secondi per tutto. Pensiero a clip. Sentimenti a loop. Non è crescita, è algoritmo.

Progressista: Quindi secondo te un ragazzino può avere un cellulare ma non può parlare col mondo? Ma il mondo è lì. Se gli togli i social, gli togli la cittadinanza digitale. La risposta non è il divieto. È la responsabilizzazione.

Conservatore: Parola bellissima. Ma irreale. Responsabilizzare chi ha 11 anni? Sul serio? Tu dai le chiavi di casa a un undicenne? Gli affidi il conto corrente? No. E allora perché dovremmo affidargli la sfera più delicata che ci sia: l’identità?

Progressista: Perché è lì che la costruisce. E perché altrimenti la costruisce altrove, senza filtri, e peggio. I genitori devono esserci, certo. Ma non con il manganello digitale. Con la guida. È difficile, ma l’educazione non è mai stata semplice. Vuol dire entrare in quell’ambiente, capirlo, discuterlo. Non toglierlo.

Conservatore: E intanto i numeri dicono che i disturbi d’ansia nei minori crescono, che i tentativi di suicidio aumentano, che l’attenzione media crolla. Tutte coincidenze? Forse no. Forse quel cellulare che gli lasci sul comodino è una bomba a orologeria. Forse ha ragione chi dice che i social vanno trattati come il tabacco: con limiti severi.

Progressista: Ma il fumo uccide i polmoni. I social amplificano chi sei. Se sei fragile, vanno regolati. Ma se sei curioso, possono essere una miniera. Il problema non sono i social. Siamo noi. Che non sappiamo educare a starci dentro. E che preferiamo chiudere la porta, invece di accompagnarli.

Conservatore: Finché il portone è aperto, gli algoritmi entrano in salotto. E i genitori dormono. Non basta dire: “parliamone”. Bisogna dire anche: “adesso basta”. Ogni tanto, serve un no. Anche per amore.

Progressista: Anche ogni tanto, serve un sì. Un sì che guida, che accompagna. La tua è paura. La mia è fiducia. Non è detto che abbia ragione. Ma non è detto che abbia torto.

Conservatore: Sai cosa mi fa davvero paura? Il silenzio. Quel silenzio che trovi in casa quando tuo figlio è connesso e non sai dove, con chi, a fare cosa. Quando parla meno con te e più con uno schermo. Quando capisci che la distanza non si misura in metri, ma in notifiche.

Progressista: Ma non è colpa dei social. Il silenzio tra genitori e figli c’era anche prima. E lo riempi con la presenza, non con i blocchi. Con la conversazione, non con le app di controllo parentale. La fiducia non si installa: si coltiva. E se non ci fidiamo dei nostri figli, sarà difficile che imparino a fidarsi di se stessi.

Conservatore: Dici sempre “fiducia”, ma la fiducia non è un lasciapassare. Un buon genitore è anche quello che si prende la responsabilità di essere impopolare. Che spegne lo schermo. Che dice: adesso si legge. Adesso si pensa. Adesso si dorme. Magari sbaglia, ma almeno agisce.

Progressista: E un buon genitore è anche quello che dice: adesso capiamo insieme. Adesso guardiamo quel video e ne parliamo. Adesso impariamo a distinguere tra contenuto buono e contenuto inutile. Il proibizionismo digitale ha lo stesso problema del proibizionismo classico: produce sottoboschi. Quello che non vieti ma accompagni, invece, resiste.

Conservatore: C’è un tempo per tutto. E i social non sono un diritto naturale. Sono un territorio minato. Prima li si conosce, poi si affrontano. Non serve aprire tutte le porte insieme. Serve educare all’attesa. Alla noia. Alla disconnessione. Perché solo chi conosce il silenzio, poi può usare bene la voce.

Progressista: Ma se li lasci fuori da tutto, quando arriveranno nel mondo reale, saranno sprovvisti di bussola. E se non li educhi oggi a usare i social, domani saranno usati dai social. Non serve proteggerli da tutto. Serve prepararli a tutto.

Conservatore: E allora prepariamoli. Ma senza paura di dire: no. Non adesso. Non così. Perché educare non è solo mostrare il sentiero. È anche tenerli lontani dal burrone.

Progressista: D’accordo. Purché non si confonda il sentiero col burrone. E non si scambi la paura del genitore per la pericolosità del mondo.



[Fine dibattito. Il lettore decida da che parte stare. Oppure tenga insieme entrambe, come si fa con i figli].