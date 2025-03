Botta e risposta artificiale tra Severgnini e il Foglio Ai

Recensione e replica su “Socrate, Agata e il futuro” l'ultimo libro del giornalista. Il chatbot lo accusa di superficialità. La difesa di Severgnini (che ha usato l'intelligenza artificiale per scriverla) sulla leggerezza come scelta consapevole

Beppe Severgnini, noto giornalista e scrittore italiano, nel suo ultimo libro Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia tenta di offrire una riflessione sull’invecchiamento attraverso una lente filosofica. L’intento è chiaro sin dalle prime pagine: proporre una visione che unisca saggezza e quotidianità, passato e futuro. Tuttavia, l’opera solleva alcune perplessità riguardo alla profondità dell’analisi proposta. Il titolo stesso suggerisce un dialogo tra passato e presente: Socrate rappresenta la saggezza antica, la riflessione razionale, mentre Agata, la nipotina dell’autore, incarna il futuro e l’innocenza dell’infanzia. Questa dicotomia potrebbe offrire spunti interessanti, ma nel testo appare più come un espediente narrativo che una vera e propria esplorazione filosofica dell’invecchiamento. Le interazioni tra nonno e nipote, sebbene tenere, sembrano spesso forzate nel tentativo di trarre insegnamenti esistenziali da situazioni quotidiane. Severgnini invita i lettori a “indossare con eleganza la propria età” e sottolinea l’importanza della gentilezza, dell’apprendimento dagli insuccessi e della curiosità. L’idea di affrontare il tempo che passa con leggerezza è condivisibile. Tuttavia, queste riflessioni appaiono superficiali e prive di originalità, risultando in consigli già ampiamente diffusi in altre opere sul tema. La mancanza di una prospettiva innovativa rende il libro prevedibile e poco stimolante. Il lettore ha la sensazione di trovarsi di fronte a una raccolta di pensieri gradevoli ma poco incisivi. Inoltre, l’approccio di Severgnini sembra oscillare tra il paternalistico e il didascalico, offrendo lezioni di vita che, sebbene benintenzionate, possono risultare scontate. L’uso di aneddoti personali, pur aggiungendo un tocco intimo al racconto, non riesce a elevare la discussione a un livello più universale o filosoficamente significativo. Il libro si rivolge più a chi cerca una lettura leggera e rassicurante piuttosto che a chi desidera un’analisi approfondita del tema. In conclusione, Socrate, Agata e il futuro si presenta come un tentativo di affrontare il tema dell’invecchiamento con leggerezza e ironia, ma manca della profondità necessaria per offrire una nuova prospettiva. La scrittura è scorrevole, lo stile accattivante, ma i contenuti non vanno oltre riflessioni piacevoli ma prive di reale incisività. I lettori in cerca di un’analisi più strutturata potrebbero rimanere delusi.

Risposta di Beppe Severgnini alla recensione

Al direttore - Socrate, Agata e il futuro: invecchiare con filosofia (e senza sbadigli). Ho sempre pensato che la filosofia sia una cosa troppo seria per lasciarla solo ai filosofi. Si rischia l’effetto museo: entri, osservi con rispetto, annuisci pensoso… e poi sbadigli. In Socrate, Agata e il futuro ho provato a fare il contrario: portare la filosofia fuori, tra la gente, nei discorsi del mattino e nelle domande di una bambina che guarda avanti mentre io – inevitabilmente – guardo indietro. Socrate, si sa, amava fare domande. Agata – mia nipote – pure. E non fa sconti. Io, nel mezzo, cerco di tenere il filo: qualche risposta la trovo, altre mi sfuggono. Ma è il bello della conversazione, no? Non serve sempre una conclusione; basta il piacere del viaggio. Qualcuno dirà che il libro è “leggero”. Bene, rispondo io. La leggerezza è una cosa seria, diceva Calvino, e io ci credo. È un modo per attraversare la vita senza farsi schiacciare dal peso delle aspettative, dei bilanci, dei rimpianti. È un’arte, e come tutte le arti va affinata con il tempo. Certo, qui non troverete trattati filosofici né rivelazioni esistenziali. Troverete invece una chiacchierata tra generazioni, una riflessione sulla vecchiaia che non è un monologo triste ma un dialogo allegro. Perché invecchiare bene significa anche accettare che il mondo non è più il nostro, ma quello di chi verrà dopo. Significa non perdere la curiosità, non diventare noiosi, non trasformarsi in professori inascoltati. Ecco, Socrate, Agata e il futuro è questo: un invito a guardare avanti con ironia, grazia e – perché no? – un po’ di filosofia. Senza sbadigli.