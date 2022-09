L'opera ribaltabile, il doppio memoir di Aleksandar Hemon

Immaginare i propri genitori da giovani non è un esercizio facile: non bastano i racconti, le fotografie. Non si può fare, senza prima accettare l’idea che anche i genitori sono persone. Chi ce l’aveva detto? Voi lo sapevate? Forse quella consapevolezza arriva quando siamo già adulti. Perché prima i nostri genitori sono solo i nostri genitori. E solo più avanti, con uno sforzo mentale non da poco, riusciamo a pensarli ragazzi. Giovani. Innamorati. Bambini. Vivi da prima. Senza di noi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE