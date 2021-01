Vichingo in pelliccia, albero di Natale traballante e altre fragilità

All'uscita di scuola le madri sono più vaporose del solito, gli occhi più truccati, con nuove pettinature, e i padri hanno dei ciuffi che prima non avevano, uno in particolare ha un nuovo tupè ramatissimo, ma in generale tutta la parte superiore del corpo è più curata, non vedo più le giacche di pile con la cerniera dello scorso novembre, non vedo le gobbe, perfino le pance sono più contenute, che cosa diavolo sta succedendo? Si sono tutti fidanzati tra loro? Penso che, se è così, a me nessuno ha chiesto niente, certo sono sollevata ma anche un po’ dispiaciuta. Un conto è dire no, un conto è non essere proprio presa in considerazione