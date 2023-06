Sgomitate nel Pd lombardo in vista delle elezioni europee

Un sovraffollamento fratricida. È pur vero che il Pd è fortemente europeista, e che tra gli europeisti del Pd quelli più europeisti sono indubbiamente i riformisti (che hanno votato tutti Bonaccini) ma si rischia francamente di esagerare, in vista della tornata elettorale del prossimo anno. Perché i bonacciniani che si scaldano per le europee potrebbero essere davvero troppi. Esaurite con danni le regionali di Lombardia e Lazio. Esaurite le amministrative con ulteriori danni e coi primi mugugni contro la lìder maxima Schlein, è tempo di concentrarsi sul prossimo motivo per litigare all’interno dei dem. Si pensava che i congressi – perché questa era l’intenzione di Elly – sarebbero stati prima dell’estate. E via di grandi e importanti manovre, accordi tra correnti e nomi da mettere sul piatto. I favoriti: Alessandro Capelli alla segreteria metropolitana e Silvia Roggiani dalla segreteria metropolitana a quella regionale. E tutti felici e contenti. Invece no: perché per scegliere i segretari bisognerà aspettare almeno fino a ottobre, o forse anche più in là, con i primi freddi e la grande voglia di mangiare il panettone senza occuparsi di andare a recuperare i voti nei circoli – che paiono purtroppo sempre più spopolati, deserti e delusi. A Milano – sia detto per inciso – non si registrano iniziative interessanti da parte dei circoli da mesi (un tempo con la guerra in Europa e un governo di destra, ci sarebbero stati appuntamenti a raffica). Intanto però le europee incombono, e non si arriva alle urne se prima non si decidono i vertici politici. Appuntamenti legati, e assai importanti anche perché di fatto decideranno il percorso che porterà al prossimo sindaco di Milano.

