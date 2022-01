Dalemiani ce n'è? L'ininfluente rientro degli ex nel Pd

Vista da Milano l’idea di un Articolo 1 riassorbito dal Partito democratico non sposta di un millimetro né gli assetti politici interni al Pd né gli assetti interni al centrosinistra. O erano già tornati, o non ci sono proprio più

E così, i dalemiani tornano a casa, pare. O forse no, visto che anche a Roma l’annuncio di Massimo D’Alema non è che abbia sortito enormi effetti. Ma vista invece da Milano l’idea di un Articolo 1 riassorbito dal Partito democratico non sposta di un millimetro né gli assetti politici interni al Pd né gli assetti interni al centrosinistra. Perché in prospettiva milanese i dalemiani siano perfettamente irrilevanti, salvo rari casi.