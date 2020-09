Nella moda si respira "N'aria e' primmavera"

Per la prima volta, la gente per strada le osserva e non sbuffa più; anzi, perfino sorride, compiaciuta. Le auto blu con l’insegna “Camera Nazionale della Moda” sulla fiancata sono tornate a parcheggiare in modo creativo sui marciapiedi di fronte alle showroom, i teatri, gli spazi, creativi anche loro, in cui i nomi vecchi e nuovi della moda sfilano. Fisicamente, anche, e pure in buon numero; ventitré su sessantaquattro previste. Torna la moda a Milano e, per parafrasare il titolo di una strepitosa mostra sulla Belle Epoque che apre oggi a palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, curata dal nostro diletto Fernando Mazzocca, è come se fosse arrivata “n’aria e’ primmavera”, a prescindere perfino dal fatto che sì, si presentano le collezioni per la prossima estate e dunque la primavera si immagina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni