Tre anni dopo il 7 ottobre. Ascolta il Foglio daily
L'antisemitismo di ritorno, il boicottaggio culturale, l'America che cambia idea su Israele. Lo speciale del Foglio per il terzo anniversario della strage di Hamas. Ne parliamo con Giulio Meotti
7 OTT 26
Tre anni fa Hamas ha invaso Israele, uccidendo, rapendo e stuprando. Nello speciale di oggi il Foglio racconta cosa è cambiato da allora: il direttore Claudio Cerasa scrive dello sdoganamento della caccia all'ebreo; una cronologia mette in fila gli episodi di antisemitismo dell'ultimo anno, in Italia e nel mondo; il filosofo Raphaël Enthoven, intervistato da Mauro Zanon, spiega perché parlare di genocidio a Gaza serve a ridimensionare il 7 ottobre; Marco Bardazzi racconta come si è consumato il sostegno degli americani per Israele, superato per la prima volta da quello per i palestinesi; Sharon Nizza ha parlato con il giornalista d'inchiesta Raviv Drucker della distanza fra come gli israeliani vedono sé stessi e come li vede il mondo; Micol Flammini ha incontrato il comico Yohay Sponder, che dopo il 7 ottobre usa la risata come un antidolorifico. Nee parliamo con Giulio Meotti, che racconta l'ottavo fronte di Israele: quello che non si combatte in medio oriente, ma nelle università, nei festival e nelle case editrici europee.