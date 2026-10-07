Tre anni dopo il 7 ottobre. Ascolta il Foglio daily

Tre anni fa Hamas ha invaso Israele, uccidendo, rapendo e stuprando. Nello speciale di oggi il Foglio racconta cosa è cambiato da allora: il direttore Claudio Cerasa scrive dello sdoganamento della caccia all'ebreo; una cronologia mette in fila gli episodi di antisemitismo dell'ultimo anno, in Italia e nel mondo; il filosofo Raphaël Enthoven, intervistato da Mauro Zanon, spiega perché parlare di genocidio a Gaza serve a ridimensionare il 7 ottobre; Marco Bardazzi racconta come si è consumato il sostegno degli americani per Israele, superato per la prima volta da quello per i palestinesi; Sharon Nizza ha parlato con il giornalista d'inchiesta Raviv Drucker della distanza fra come gli israeliani vedono sé stessi e come li vede il mondo; Micol Flammini ha incontrato il comico Yohay Sponder, che dopo il 7 ottobre usa la risata come un antidolorifico. Nee parliamo con Giulio Meotti, che racconta l'ottavo fronte di Israele: quello che non si combatte in medio oriente, ma nelle università, nei festival e nelle case editrici europee.