Il Foglio On Air: l’informazione del Foglio diventa video
Notizie, analisi e approfondimenti per raccontare e capire quello che succede in Italia e nel mondo. Un nuovo modo di seguire il Foglio, con il nostro sguardo e le nostre domande
7 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 12:40
Dal 12 ottobre sarà online il Foglio On Air, l'informazione del Foglio che diventa video.
Notizie, analisi e approfondimenti per raccontare e capire quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri giornalisti e i nostri collaboratori, insieme a tanti ospiti, protagonisti ed esperti, seguiranno le storie e i temi che contano, mettendo a confronto idee e punti di vista.
Un nuovo modo di seguire il Foglio, con il nostro sguardo e le nostre domande. Sul canale YouTube e su ilfoglio.it.