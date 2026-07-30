Safe, ma non troppo. Ascolta il Foglio daily

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l'utilizzo di 14,9 miliardi del fondo Safe per la difesa, lo strumento europeo che finanzia gli investimenti militari degli stati membri. Poi, nel giro di poche ore, ha corretto il tiro: quei soldi sono solo “prenotati”, la cifra reale che l'Italia userà davvero sarà più bassa e comunque la decisione finale spetterà al Parlamento. Non è bastato a calmare gli alleati. È una schermaglia da fine legislatura o la maggioranza rischia davvero di incrinarsi? Sul fronte opposto dell'emiciclo, le opposizioni si sono presentate divise con cinque mozioni diverse sulle missioni all'estero, una per partito, tutte bocciate. E poi c'è la variabile Vannacci. Ne parliamo con Ruggiero Montenegro.