Safe, ma non troppo. Ascolta il Foglio daily
Il fondo europeo Safe per la difesa spacca la maggioranza, mentre il campo largo arriva in Aula diviso in cinque mozioni sulle missioni all'estero. Ne parliamo con Ruggiero Montenegro
30 LUG 26
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l'utilizzo di 14,9 miliardi del fondo Safe per la difesa, lo strumento europeo che finanzia gli investimenti militari degli stati membri. Poi, nel giro di poche ore, ha corretto il tiro: quei soldi sono solo “prenotati”, la cifra reale che l'Italia userà davvero sarà più bassa e comunque la decisione finale spetterà al Parlamento. Non è bastato a calmare gli alleati. È una schermaglia da fine legislatura o la maggioranza rischia davvero di incrinarsi? Sul fronte opposto dell'emiciclo, le opposizioni si sono presentate divise con cinque mozioni diverse sulle missioni all'estero, una per partito, tutte bocciate. E poi c'è la variabile Vannacci. Ne parliamo con Ruggiero Montenegro.