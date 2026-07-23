Niente social sotto i 15 anni. Ascolta il Foglio daily

Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il testo che introduce il divieto dell’uso dei social network per i minori di 15 anni. Dal primo settembre gli under 15 non potranno più aprire un account. E per chi un profilo ce l'ha già, le piattaforme avranno tempo fino a gennaio 2027 per chiuderlo. Le piattaforme si sono sempre dette contrarie ai divieti generalizzati, sostenendo di avere già le proprie misure di tutela. La domanda è se la Francia riuscirà a far rispettare per davvero un divieto che un adolescente può aggirare con pochi click, o se resterà, come temono in molti, una legge simbolica. Ne parliamo con Mauro Zanon, corrispondente da Parigi.