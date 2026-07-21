Gli autovelox spenti e lo stato che si autoassolve. Ascolta il Foglio daily
Quasi un autovelox su cinque è stato spento in Italia: non perché rilevassero male la velocità, ma perché non erano omologati. Da trent'anni. E il decreto che doveva sistemare questa inerzia normativa ha finito per trasformarsi in una sanatoria di fatto. Ne parliamo con Carlo Stagnaro
21 LUG 26
Sulle strade d'Italia, lunedì della settimana scorsa, quasi un autovelox su cinque è stato spento. Non perché questi apparecchi rilevassero male la velocità, ma perché nessuno ha mai controllato se lo facevano bene. Trent'anni di leggi rimaste a metà e un decreto che doveva sistemare le cose e che invece regolarizza tutti gli apparecchi rimasti, ma senza i controlli previsti dalla legge: una sanatoria di fatto. Oggi vi raccontiamo perché il caso degli autovelox riguarda il rapporto tra lo stato e le regole che impone agli altri. E non a se stesso. Ne parliamo con Carlo Stagnaro.