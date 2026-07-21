Gli autovelox spenti e lo stato che si autoassolve. Ascolta il Foglio daily

Sulle strade d'Italia, lunedì della settimana scorsa, quasi un autovelox su cinque è stato spento. Non perché questi apparecchi rilevassero male la velocità, ma perché nessuno ha mai controllato se lo facevano bene. Trent'anni di leggi rimaste a metà e un decreto che doveva sistemare le cose e che invece regolarizza tutti gli apparecchi rimasti, ma senza i controlli previsti dalla legge: una sanatoria di fatto. Oggi vi raccontiamo perché il caso degli autovelox riguarda il rapporto tra lo stato e le regole che impone agli altri. E non a se stesso. Ne parliamo con Carlo Stagnaro.