Bending Spoons, il cucchiaio piegato che vale 20 miliardi (fuori dall'Italia). Ascolta il Foglio daily
Debiti e capitali, un po' di fortuna e tanto duro lavoro. E una domanda di fondo: perché le aziende italiane devono guardare fuori dai confini per crescere? Con Stefano Cingolani ripercorriamo dodici anni di storia, dai fallimenti di Evertale alla app di contact tracing Immuni, fino alla scelta di Wall Street
7 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 12:14
Bending Spoons debutta al Nasdaq il primo luglio. Una settimana dopo ha già raccolto quasi un miliardo di dollari dalla vendita delle azioni, con una valutazione che nell'euforia iniziale sfiora i 20 miliardi. Dietro il successo, quattro ingegneri italiani: Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli e Luca Querella. Perché le aziende italiane devono guardare fuori dai confini per crescere? La scelta di Wall Street invece di Milano è una sconfitta per l'Italia o solo la fisiologia del nostro mercato dei capitali? E ancora: è innovazione o ingegneria finanziaria? E poi c'è anche il nodo dell'indebitamento, con gli interessi saliti dai 17 milioni del 2023 ai 93 milioni nel solo primo trimestre di quest'anno.
Con Stefano Cingolani, firma economica del Foglio e titolare del podcast Questitaliani, ripercorriamo dodici anni di storia, dai fallimenti di Evertale alla app di contact tracing Immuni, fino alla scelta di Wall Street.
Abbiamo citato:
Bending Spoons a Wall Street: il gran balzo dell’unicorno italiano
Digitale e intelligenza artificiale: la società di Luca Ferrari tra il fondo equity e l’impresa high tech che ha raccolto finora al Nasdaq quasi un miliardo di dollari dalla vendita delle azioni. Qualche insuccesso e tante rimonte