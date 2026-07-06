Una boccata d'aria (condizionata). Ascolta il Foglio daily

A Parigi il sindaco la chiama "una piaga". Al villaggio olimpico del 2024 l'avevano bandita per principio, salvo poi vedere gli atleti comprarsi condizionatori portatili di nascosto. In Italia, invece, il tema non fa ancora troppo rumore: l'aria condizionata è già in sei case su dieci, quasi tre su quattro al sud. Nella puntata di oggi ripercorriamo – grazie al lungo articolo di Carlo Stagnaro – la storia di un oggetto nato per tutt'altro e diventato oggi terreno di scontro ideologico in mezza Europa. Quanto inquina davvero un condizionatore acceso d'estate? Quante vite salva o potrebbe salvare, soprattutto tra gli anziani? E perché in Francia, Regno Unito e Spagna installarne uno è quasi un percorso a ostacoli? Tra pregiudizi ambientalisti, isole di calore urbane, reti elettriche sotto stress e un paradosso, Stagnaro mette in fila i dati per rispondere a una domanda semplice: il condizionatore è davvero il nostro nemico?