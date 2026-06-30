Il terremoto ha spezzato un Venezuela già in macerie. Ascolta il Foglio daily

Il 24 giugno il Venezuela è stato colpito da due terremoti in 39 secondi. Due scosse vicinissime di magnitudo 7,2 e 7,5. Quasi 1.500 morti accertati, oltre 50.000 dispersi, danni stimati dall'Onu in 6,7 miliardi di dollari. Ma il terremoto ha colpito un paese già a pezzi, con il pil dimezzato, quasi otto milioni di emigrati, ospedali vuoti, un esercito che pattuglia le macerie invece di scavare. Come si spiega questa risposta (o questa non-risposta) del governo? L'intervento degli Stati Uniti è più aiuto umanitario o più operazione di influenza? E ancora, guardando avanti, questo disastro può accelerare la transizione oppure il caos favorirà sempre lo status quo, benché debole? Ne parliamo con Maurizio Stefanini, esperto di America Latina del Foglio.