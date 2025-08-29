Screenshot, il podcast di Pietro Minto

"Screenshot - Cose dai nostri schermi" parla di cultura digitale e tecnologia, di quello che succede dentro i nostri schermi e di come i personaggi, gli eventi e le aziende che li abitano influenzino le nostre vite. Ogni venerdì un nuovo episodio

Screenshot è un podcast che parla di cultura digitale e tecnologia, di quello che succede dentro i nostri schermi e di come i personaggi, gli eventi e le aziende che li abitano influenzino le nostre vite. Ogni puntata parlerà quindi di una persona, una società o un fenomeno, della sua storia e della sua importanza. Perché quello che succede sui nostri schermi non rimane dentro i nostri schermi.



Screenshot è un podcast di Pietro Minto prodotto da Il Foglio quotidiano.



Coordinamento e grafica di Enrico Cicchetti