Ascolta "Quantum Rock", il podcast di Gabriella Greison per il Foglio

La fisica quantistica raccontata con la musica rock (e viceversa). Ogni martedì un nuovo episodio

Gabriella Greison, la rockstar della fisica quantistica”, racconta la fisica quantistica con i concetti tipici della musica rock e viceversa. In Quantum Rock, il suo podcast per Il Foglio, troverete storie e aneddoti musicali che forse non conoscevate e teorie scientifiche spiegate con semplicità e alla portata di chiunque.

Il 2025 è l'anno internazionale della meccanica quantistica, e da settembre a dicembre ci saranno tantissime iniziative in giro per il mondo che la festeggeranno. E poi siamo dentro la Seconda Rivoluzione Quantistica, le applicazioni di questa teoria sconvolgeranno le nostre vite ancora per molto. Esattamente come lo è stata la Prima Grande Rivoluzione Quantistica, che ha visto il nascere di telefonini, lettori DVD, TAC, chip al silicio e quindi computer. Oggi siamo invece alle prese con supercomputer quantistici, machine learning, intelligenza artificiale generativa, novità in campo medico e tanto altro, tutte applicazioni della fisica quantistica che stanno cambiando il nostro modo di vivere il mondo. Una buona ragione per capirci qualcosa di più, rockeggiando.