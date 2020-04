Il Foglio con Glovo

Se all’inizio dell’anno qualcuno ci avesse detto che nel giro di pochi mesi i centri della nostre città deserte sarebbero stati percorsi solo da ciclo-fattorini, avremmo fatto fatica a crederci. Nessuno avrebbe potuto immaginare che i servizi di consegna a domicilio, da comoda alternativa al prepararsi la cena, avrebbero acquisito un carattere di essenzialità in tutto l’arco della giornata per esigenze di consumo che vanno ben al di là del risparmio di tempo. Per noi, però, l’utilizzo del delivery a 360° non è una sorpresa. La “missione” di Glovo, fin da quando è stata fondata cinque anni fa, è rendere disponibile tutto ciò che è presente nello spazio di una città, e consegna da sempre non solo cibo, ma anche prodotti di spesa, farmaci da banco e qualsiasi altro bene che possa rientrare all’interno del nostro zaino giallo.

Dal 17 aprile, anche questo quotidiano rientrerà tra gli oggetti che i nostri utenti potranno ricevere a casa e questo avviene in una congiuntura critica non solo per la nostra società, ma anche per il modo in cui fruiamo delle notizie. Mai come in queste settimane di incertezza e di cronaca in costante aggiornamento avvertiamo tutti un bisogno di informazione che riesca ad andare oltre la mera registrazione degli eventi, ma fornisca piuttosto un filo conduttore e una chiave di lettura. Un ruolo per cui il quotidiano cartaceo, nonostante o forse proprio a causa della digitalizzazione dell’infosfera, è tuttora imprescindibile. E' stato dunque naturale per Glovo inserire Il Foglio all’interno della sua piattaforma e renderlo disponibile con un clic. Partiamo con un esperimento da Milano, speriamo di farla diventare presto una pratica comune. Per farlo servirà il contributo di tutti: Glovo, Il Foglio, e le edicole sul territorio, che saranno coinvolte e valorizzate nell’esperimento. Con la speranza che, usciti di casa, comprenderemo meglio il valore essenziale dell’informazione, dei quotidiani e delle edicole. In bocca al lupo a noi!