Tre anni senza SDM

Tre anni fa se ne andava Stefano Di Michele. SDM (per raro pudore di firma) aveva 56 anni, “era abruzzese e pigro, dunque dolce e intelligente, montanaro inurbato e romanizzato con la grinta e la forza della sua strana fede personale ed eretica, che non tollerava il fatto del male innocente, il male dei piccoli e degli animali, che sempre 'a prima vista' contraddice onnipotenza o bontà di Dio. Stefano era un uomo profondo, orgoglioso e dunque protetto dall’invidia, ma anche umile e fragile, e non voleva vedere oltre quel 'a prima vista': certe diavolerie del mondo creato semplicemente non le accettava”. Così scrisse Giuliano Ferrara quel 16 aprile 2016. E tanti foglianti gli hanno dedicato un ricordo. Ne raccogliamo alcune qui.

“Appunti per il dopo”

Nel 2007 il Foglio chiese ad alcuni collaboratori e redattori di scrivere in quindicimila battute i propri "Appunti per il dopo". Il 18 luglio Stefano Di Michele scrisse i suoi

L'eterno sorriso di SDM E' morto il più dolce e ironico dei giornalisti. Appuntò per il dopo: "Andare lassù sarà indimenticabile. La cosa più bella sarebbe incontrare persone. Ma gli esseri umani e gli animali che ho amato sono stati l'anticipo di Dio in terra"

I miei nonni comunisti Braccianti poveri arrivati dall’Abruzzo, lavoratori con una fede semplice e l’Unità in tasca, sono stati i veri custodi dei miei primi dolori e dei primi stupori. Nonno Stefano era grande, massiccio, vociante. Era comunista. Dai suoi racconti ebbi la prima lezione di pratica politica

Il meraviglioso snobismo di uno di noi che ha lasciato la sua cuccia: SDM La sua era una disperata gioia di vivere, che Stefano Di Michele trasmetteva in brevi, fulminanti conversazioni ironiche. Dissimulando il suo dolore eccitava il suo ottimismo di comunista sentimentale, di uomo fedele alla tradizione culturale che lo aveva generato come professionista della parola e come grandissimo dilettante del giornalismo letterario.

Diario del terremoto e delle piccole cose che ci salvano. In memoria di SDM Il caro amico Stefano che se ne è andato è il nostro caro amico Stefano Di Michele, e Antonella Nina Onori, che gli è stata sempre accanto nella felicità e nel dolore, nella bellezza e nel pianto, gli ha dedicato questo libro molto speciale