Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì)

Malagò, re dell’Olimpo. Romano, ma anche un po’ cubano e pure veneto. Principe equidistante dei circoli sul Tevere, nonostante gli smacchi del Coni e del Cio è il trionfatore dei giochi della Milano-Cortina. Dalla Ferrari al fienile. Ritratto - di Michele Masneri

Sport e regime. Quest’anno il Super Bowl non è Maga: Trump diserta e attende le medaglie da Milano-Cortina. Tutto pur di autocelebrarsi - di Marco Bardazzi

America d’amore e disamore. Irresistibile e spaventosa, paradiso della libertà e inferno della violenza. Esserne innamorati oggi è una sofferenza - di Siegmund Ginzberg

La sedia vuota. Conflitti, diserzioni, vecchie e nuove amicizie. Il primo litigio che scosse la famiglia europea e i dilemmi dell’Europa di oggi - di Lorena Evangelista

In morte dell’inutile Onu. Non con uno schianto ma con un lamento burocratico. Scandali e figuracce, le Nazioni Unite in bancarotta - di Giulio Meotti

Non più vecchi. I novantenni sono sempre di più e stanno sempre meglio. Grazie a loro, la speranza di vita in Italia non è mai stata così alta - di Roberto Volpi

Emma dei miracoli. Dante ha costruito un impero, ora coronato dal Leone d’oro alla carriera per il teatro. Ma Palermo le è sempre ingrata - di Salvatore Rizzo

Cartografia del XXI secolo. Si muovono gli imperi e c’è sempre una mappa da aggiornare. Strumento nelle mani dei potenti di tutte le epoche, le carte hanno mentito e imbrogliato. Oggi tornano a far gola agli autocrati grandi e piccoli che vogliono mangiarsi il mondo - di Stefano Cingolani

Uomini e lupi. Assassini e bugiardi, peccatori e pentiti in una terra dimenticata. “Questa feroce bellezza” è un romanzo di vento e di sangue - di Vittorio Bongiorno

I prodigi di Rocky Balboa. Quattro soldi e un attore perdente, ma fu un trionfo. La favola di Sylvester Stallone compie cinquant’anni - di Francesco Palmieri

Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso