Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Lo Scarface del giornalismo. Col suo talento per l’affabulazione, Fabrizio Corona fa l’eroe contro il sistema di cui un tempo era ingranaggio. “Falsissimo” è un minestrone che mette insieme il trash, “Report” e la televendita, perfetto per la caciara da social - di Andrea Minuz

Fede e svastica. Kurt Gerstein voleva studiare i nazisti dall’interno e scelse di vedere l’abisso coi suoi occhi. La tragedia di un testimone inascoltato - di Francesca d’Aloja

Zivago e i suoi carnefici. Per il regime sovietico Pasternak era un intoccabile. Poi l’amore accese in lui la ribellione e gli ispirò il capolavoro - di Pierluigi Battista

Marchette d’oro. Il documentario su Melania Trump e poi tutti gli altri film autoprodotti. Istantanee dall’epoca aurea dell’ego e del riciclo - di Michele Masneri

Ada, mandami tanta vita. Otto anni d’amore giovanile, un sodalizio intellettuale e politico. Le lettere di Piero Gobetti e la sua amata Didì - di Annalena Benini

Cosmici complotti. Dai fumetti al cinema, se tanti vanno pazzi per gli alieni il merito è anche di Erich von Däniken. Addio al guru dei cospirazionisti - di Maurizio Stefanini

Ricordiamoci di Agostino. “Vide Roma crollare e la sua calma può aiutarci di fronte al declino occidentale”. Parla la filosofa Chantal Delsol - di Giulio Meotti

Good news is news. L’antidoto al catastrofismo. Appunti per giornalisti anti sfascisti. L’informazione che soffia forte sulla paura e sull’angoscia del pubblico ha costruito una visione del mondo falsa e pericolosa. La nuova industria del rancore è incontenibile, ma si può combattere - di Claudio Cerasa

Celeste Mozart. Dalla necessità, il geniale compositore produsse dei capolavori. Il Maggio Musicale Fiorentino fa rivivere le ultime tre sinfonie - di Stefano Picciano

Orge di Barocco Brianzolo. Si grida al capolavoro, ma “Sirat” di Oliver Laxe fa dell’essere eccessivo e straripante la sua unica caratteristica - di Claudio Giunta

Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso