Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana
Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).
Lo Scarface del giornalismo. Col suo talento per l’affabulazione, Fabrizio Corona fa l’eroe contro il sistema di cui un tempo era ingranaggio. “Falsissimo” è un minestrone che mette insieme il trash, “Report” e la televendita, perfetto per la caciara da social - di Andrea Minuz
Fede e svastica. Kurt Gerstein voleva studiare i nazisti dall’interno e scelse di vedere l’abisso coi suoi occhi. La tragedia di un testimone inascoltato - di Francesca d’Aloja
Zivago e i suoi carnefici. Per il regime sovietico Pasternak era un intoccabile. Poi l’amore accese in lui la ribellione e gli ispirò il capolavoro - di Pierluigi Battista
Marchette d’oro. Il documentario su Melania Trump e poi tutti gli altri film autoprodotti. Istantanee dall’epoca aurea dell’ego e del riciclo - di Michele Masneri
Ada, mandami tanta vita. Otto anni d’amore giovanile, un sodalizio intellettuale e politico. Le lettere di Piero Gobetti e la sua amata Didì - di Annalena Benini
Cosmici complotti. Dai fumetti al cinema, se tanti vanno pazzi per gli alieni il merito è anche di Erich von Däniken. Addio al guru dei cospirazionisti - di Maurizio Stefanini
Ricordiamoci di Agostino. “Vide Roma crollare e la sua calma può aiutarci di fronte al declino occidentale”. Parla la filosofa Chantal Delsol - di Giulio Meotti
Good news is news. L’antidoto al catastrofismo. Appunti per giornalisti anti sfascisti. L’informazione che soffia forte sulla paura e sull’angoscia del pubblico ha costruito una visione del mondo falsa e pericolosa. La nuova industria del rancore è incontenibile, ma si può combattere - di Claudio Cerasa
Celeste Mozart. Dalla necessità, il geniale compositore produsse dei capolavori. Il Maggio Musicale Fiorentino fa rivivere le ultime tre sinfonie - di Stefano Picciano
Orge di Barocco Brianzolo. Si grida al capolavoro, ma “Sirat” di Oliver Laxe fa dell’essere eccessivo e straripante la sua unica caratteristica - di Claudio Giunta
Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso