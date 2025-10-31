Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Storia sentimentale del Pd. Compie diciott’anni ma è nato già vecchio. Il sogno fugace del “Democratic Party” che guardava a Obama e la realtà di un “amalgama non riuscito”. In ritardo di trent’anni, sempre immobile e mai davvero desiderabile – di Andrea Minuz

Giusti filosofi. Mentre tanti intellettuali italiani miagolavano per la Cina di Mao, Roger Scruton e Simon Leys coltivavano il dissenso anticomunista – di Giulio Meotti

C’era la Cia della libertà. Il tempio degli intrighi “ha fatto anche cose buone”. Così in Europa fiorì un’intellighenzia antitotalitaria – di Pierluigi Battista

L’asse del Kitsch. Cominciano i lavori alla Casa Bianca per la pacchiana “ballroom” di Trump. Autocrati uniti nell’Internazionale del cattivo gusto – di Siegmund Ginzberg

Citofonare Agnelli. Non solo beghe ereditarie e futuro della dinastia: le case dell’Avvocato oggi sono un romanzo immobiliare – di Michele Masneri

Quelli del toro. Irriducibile a mero intrattenimento, la corrida è un rito che unisce ragione e mito, e dà dignità al sacrificio. Da osservare, non da capire – di Ottavio Di Brizzi

Nella gabbia del canarino. Padri capaci di tutto, madri trasparenti, infanzia famelica, terrore e desiderio in “Chiara” di Antonella Lattanzi – di Annalena Benini

John H. Newman, il santo dottore che legò tradizione e modernità. Oggi in piazza San Pietro, Papa Leone XIV proclamerà il teologo inglese Doctor Ecclesiae. Osteggiato, calunniato e dimenticato, fu riscoperto dal Concilio Vaticano II, che però non lo citò mai – di Matteo Matzuzzi

Dannati bevitori. “Le città di pianura” è un film sul Veneto che ha superato i confini regionali. Quelle bevute italianissime che uniscono davvero il paese – di Giovanni Battistuzzi

Il santo bestseller. Evocato, rinverdito e tirato per il saio, di san Francesco ognuno ha la sua versione. E quello vero scompare – di Francesco Palmieri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso