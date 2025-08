Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e online

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Gli eroi di Tor Vergata. I figli dei ragazzi che venticinque anni fa si radunarono con Giovanni Paolo II hanno invaso Roma tra preghiere e canti. Catapultati in un mondo dove tutto rema contro la fede, hanno scelto di passare una settimana con il Papa - di Matteo Matzuzzi

Ferri vecchi. Dalle fondamenta della Silicon Valley alla lotta per sopravvivere. La crisi di Intel è una parabola sul ritmo dell’innovazione tecnologica - di Marco Bardazzi

Il mondo sui carboni ardenti. La fonte più inquinante e letale ora brucia più che in passato. La fame d’energia e l’addio alle buone intenzioni - di Siegmund Ginzberg

Algoritmi killer. L’intelligenza artificiale e i robot in guerra, dalle “Leggi” di Asimov all’impiego in Ucraina. Che succede a deumanizzare le scelte belliche - di Maurizio Stefanini

Un Pincio colossal per Trump. Vuole un parco di statue accanto al Monte Rushmore per celebrare gli “eroi americani”. Ce la farà per il 2026? - di Giulio Silvano

Venerabili atei. Intellettuali perseguitati, cortigiani licenziosi, semplici furfanti. Ma qualcuno veniva protetto dalle gerarchie della Chiesa. Ecco perché - di Michele Magno

Una morte sempre viva. Il “Trionfo” a Palermo, capolavoro che parlava al ’400 con la stessa veemenza con cui parla al nostro tempo pauroso - di Valentina Bruschi

Dall’Expo ai grattacieli, uomini, miti e cose. Il decennio che sconvolse Milano. Influencer, cuochi, politici, maranza e “pickpockets”. E poi ancora tic e manie, piazze e palazzi, consumi culturali e non, sorti o risorti nel nuovo boom lombardo. Il catalogo è questo - di Michele Masneri

Incanti musicali. Cronache dal Festival di Marvão in Portogallo. Così un esperimento di Hausmusik fra amici è diventato un appuntamento internazionale - di Alberto Mattioli

Senti che Baccano. La casa discografica della Luiss parte dalla Sicilia: musica popolare ed elettronica, veterani mitologici e sperimentatori - di Enrico Cicchetti

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso