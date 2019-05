Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Come si nasconde il califfo - Ci avevano detto che girava da solo in auto, ben rasato, smagrito e con vestiti moderni. Che dormiva ogni notte in un posto diverso. Non era vero nulla. Perché Abu Bakr al Baghdadi ci sfugge ancora - di Daniele Raineri

Era di maggio - Unirsi nel sollievo, non nella lotta, per non sentirsi soli. Quest’anno al concertone il più impegnato era un ragazzo con strass e paillettes - di Simonetta Sciandivasci

L'economia dei miracoli - Trump resta a galla, in Spagna vince Sánchez: Adam Smith potrebbe spiegare perché. Appunti per l’Italia - di Stefano Cingolani

Fuori i secondi - Dell’insostenibile leggerezza (o pesantezza) dei sottosegretari. La guerra tra mondi gialloverdi era già scoppiata sottotraccia - di Marianna Rizzini

L’inferno dei cristiani d'Asia - Minacciati e perseguitati, resistono con fede in un mondo che li vede come simboli dell’occidente ostile - di Matteo Matzuzzi

I Beatles, Adele e gli altri in America. Le invasioni britanniche. Cronaca di una guerra in musica. Tre ondate a partire dagli anni Sessanta, quando oltre ai Fab Four e ai Rolling Stones va forte anche il cinema inglese. La rivoluzione dei videoclip che stupisce gli Usa. Spice Girls e Amy Winehouse: l’energia delle donne di Salvo Toscano

Il tramonto delle fashion week - Dopo Dior a Marrakech. Eventi e spettacoli: come cambiano i codici di comunicazione e diffusione della moda - di Fabiana Giacomotti

Sexy e sublime - Un vaudeville tra gli dèi. Arriva in Italia “Semele”, l’opera-oratorio di Händel che sconcertò il pubblico della Londra settecentesca - di Marina Valensise

Ode al tiramisù - L’identità italiana che nasce in cucina e si afferma nel mondo. Come è successo per i soldi, i libri, la moda. Parla Alessandro Marzo Magno - di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale