Il programma della Festa dell'ottimismo 2026, a Firenze
Sabato 10 ottobre dalle 8:30 alle 18, il Foglio torna nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Una giornata di confronti e dibattito su politica e attualità. Iscrizioni a: [email protected]. Ecco i nostri ospiti
30 SET 26
Ultimo aggiornamento: 13:13 | 5 OTT 26
Il Foglio torna a Firenze per la Festa dell’ottimismo 2026, una giornata di confronti e dibattito su politica e attualità con grandi ospiti. Ci vediamo sabato 10 ottobre 2026 dalle 8:30 alle 18 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.
Si inizia con una rassegna stampa, con i giornalisti e le giornaliste del Foglio, che potrete incontrare durante la giornata a Firenze.
Sarà garantito il servizio interpretariato LIS, Lingua dei Segni Italiana.
L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, l'iscrizione obbligatoria inviando una mail con nome e cognome a: [email protected]
Ospiti:
- Giuliano Amato (Già Presidente del Consiglio)
- Giovanni Amoroso (Presidente Corte Costituzionale)
- Chiara Appendino (Deputata M5S)
- Angelo Bonelli (Deputato e leader di AVS)
- Carlo Calenda (Segretario di Azione)
- Guido Crosetto (Ministro della Difesa)
- Giuseppe Cruciani (Giornalista e conduttore radiofonico)
- Vincenzo De Luca (Sindaco di Salerno)
- Luigi Di Maio (Rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo)
- Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea)
- Lorenzo Fontana (Presidente della Camera)
- Daniela Fumarola (Segretaria generale della CISL)
- Sara Funaro (Sindaco di Firenze)
- Paolo Gentiloni (già Presidente del Consiglio)
- Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana)
- Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze)
- Ignazio La Russa (Presidente del Senato)
- Mario Monti (Già Presidente del Consiglio)
- Carlo Nordio (Ministro della Giustizia)
- Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria)
- Remo Pannain (Avvocato e inventore di Super magic)
- Gianfranco Paglia (Tenente Colonnello dell'Esercito italiano e Medaglia d'oro al valor militare)
- Matteo Piantedosi (Ministro dell'Interno)
- Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica)
- Pina Picierno (Vicepresidente del Parlamento Europeo)
- Fabio Pinelli (Vicepresidente del CSM)
- Saverio Raimondo (Comico)
- Matteo Renzi (Già Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva)
- Eugenia Roccella (Ministra della Famiglia)
- Naja Mathilde Rosing (Miss Grand Greenland 2024)
- Paolo Ruffini (Attore e conduttore tv)
- Elly Schlein (Segretaria del Partito democratico)