Gli eventi del Foglio
X edizione

Il programma della Festa dell'ottimismo 2026, a Firenze

Sabato 10 ottobre dalle 8:30 alle 18, il Foglio torna nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Una giornata di confronti e dibattito su politica e attualità. Iscrizioni a: [email protected]. Ecco i nostri ospiti

di
Redazione
30 SET 26
Ultimo aggiornamento: 13:13 | 5 OTT 26
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Il Foglio torna a Firenze per la Festa dell’ottimismo 2026, una giornata di confronti e dibattito su politica e attualità con grandi ospiti. Ci vediamo sabato 10 ottobre 2026 dalle 8:30 alle 18 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.
Si inizia con una rassegna stampa, con i giornalisti e le giornaliste del Foglio, che potrete incontrare durante la giornata a Firenze.
Sarà garantito il servizio interpretariato LIS, Lingua dei Segni Italiana.
L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, l'iscrizione obbligatoria inviando una mail con nome e cognome a: [email protected]
Ospiti:
  • Giuliano Amato (Già Presidente del Consiglio)
  • Giovanni Amoroso (Presidente Corte Costituzionale)
  • Chiara Appendino (Deputata M5S)
  • Angelo Bonelli (Deputato e leader di AVS)
  • Carlo Calenda (Segretario di Azione)
  • Guido Crosetto (Ministro della Difesa)
  • Giuseppe Cruciani (Giornalista e conduttore radiofonico)
  • Vincenzo De Luca (Sindaco di Salerno)
  • Luigi Di Maio (Rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo)
  • Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea)
  • Lorenzo Fontana (Presidente della Camera)
  • Daniela Fumarola (Segretaria generale della CISL)
  • Sara Funaro (Sindaco di Firenze)
  • Paolo Gentiloni (già Presidente del Consiglio)
  • Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana)
  • Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze)
  • Ignazio La Russa (Presidente del Senato)
  • Mario Monti (Già Presidente del Consiglio)
  • Carlo Nordio (Ministro della Giustizia)
  • Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria)
  • Remo Pannain (Avvocato e inventore di Super magic)
  • Gianfranco Paglia (Tenente Colonnello dell'Esercito italiano e Medaglia d'oro al valor militare)
  • Matteo Piantedosi (Ministro dell'Interno)
  • Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica)
  • Pina Picierno (Vicepresidente del Parlamento Europeo)
  • Fabio Pinelli (Vicepresidente del CSM)
  • Saverio Raimondo (Comico)
  • Matteo Renzi (Già Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva)
  • Eugenia Roccella (Ministra della Famiglia)
  • Naja Mathilde Rosing (Miss Grand Greenland 2024)
  • Paolo Ruffini (Attore e conduttore tv)
  • Elly Schlein (Segretaria del Partito democratico)

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