Cinque anni di Review. La festa alle Gallerie d’Italia di Torino
Cinque anni di copertine illustrate, storie, libri, racconti, interviste, reportage, mondi che si intrecciano. Ci saranno le nostre autrici, i nostri autori, le scrittrici e gli scrittori che hanno reso Review il posto delle parole e dell’incontro. Potete iscrivervi qui: [email protected]
22 SET 26
Ultimo aggiornamento: 16:32
Sabato 17 ottobre festeggiamo insieme cinque anni di Review, l’inserto letterario del Foglio, a Torino alle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo.
Cinque anni di copertine illustrate, storie, libri, racconti, interviste, reportage, mondi che si intrecciano. Ci saranno le nostre autrici, i nostri autori, le scrittrici e gli scrittori che hanno reso Review il posto delle parole e dell’incontro.
Incontriamoci a Torino, e parliamo! Con Annalena Benini, Claudio Cerasa, Paola Peduzzi e le conversazioni e gli speech che abbiamo immaginato per voi, con voi. Vi aspettiamo!
Potete iscrivervi qui: [email protected]