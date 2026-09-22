Gli eventi del Foglio
Sabato 17 ottobre

Cinque anni di Review. La festa alle Gallerie d’Italia di Torino

Cinque anni di copertine illustrate, storie, libri, racconti, interviste, reportage, mondi che si intrecciano. Ci saranno le nostre autrici, i nostri autori, le scrittrici e gli scrittori che hanno reso Review il posto delle parole e dell’incontro. Potete iscrivervi qui: [email protected]

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Redazione
22 SET 26
Ultimo aggiornamento: 16:32
Immagine di Cinque anni di Review. La festa alle Gallerie d’Italia di Torino
Sabato 17 ottobre festeggiamo insieme cinque anni di Review, l’inserto letterario del Foglio, a Torino alle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo.
Cinque anni di copertine illustrate, storie, libri, racconti, interviste, reportage, mondi che si intrecciano. Ci saranno le nostre autrici, i nostri autori, le scrittrici e gli scrittori che hanno reso Review il posto delle parole e dell’incontro.
Incontriamoci a Torino, e parliamo! Con Annalena Benini, Claudio Cerasa, Paola Peduzzi e le conversazioni e gli speech che abbiamo immaginato per voi, con voi. Vi aspettiamo!
Potete iscrivervi qui: [email protected]