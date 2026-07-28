Chi sarà con noi a Milano per l'evento "Il futuro della mobilità"

L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti,

Geronimo La Russa (Presidente ACI)

Pietro Meda (Presidente AC Milano)

Alfredo Altavilla (Special Advisor BYD per l'Europa)

Davide Archetti (General Manager Europa del Sud, Mobilità, Uber)

Maurizia Bagnato (Bosch Italia)

Michele Crisci (Presidente Volvo Italia)

Claudio D’Angelo (Mobility Market Leader di EY Europe West)

Carlotta Gallo (Dirigente Polizia Stradale)

Mario Isola (Direttore Generale ACI Sport)

Dario Marrafuschi (Direttore Motorsport Pirelli)

Gianni Murano (Presidente Unem)

Massimo Nalli (Presidente e AD Suzuki Italia)

Roberto Pietrantonio (Presidente UNRAE)

Fabio Pressi (Ceo A2A E-Mobility e Presidente Motus-E)

Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Marco Santucci (Managing Director e Ceo Geely Italia)

Sergio Savaresi (Politecnico di Milano)

Roberto Vavassori (Presidente ANFIA)