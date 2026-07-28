Chi sarà con noi a Milano per l'evento "Il futuro della mobilità"
Che cosa cambierà nella mobilità nei prossimi anni? La strada imboccata verso l’elettrificazione è davvero senza ritorno? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Ne parliamo nella sede di Automobile Club Milano. Prenotazione: [email protected]
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Ultimo aggiornamento: 15:56 | 29 LUG 26
Che cosa cambierà nella mobilità nei prossimi anni? La strada imboccata verso l’elettrificazione è davvero senza ritorno? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Ne parliamo il 15 settembre dalle 9:30 alle 13:00 nella sede di Automobile Club Milano in corso Venezia 43.
L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
Geronimo La Russa (Presidente ACI)
Pietro Meda (Presidente AC Milano)
Alfredo Altavilla (Special Advisor BYD per l'Europa)
Davide Archetti (General Manager Europa del Sud, Mobilità, Uber)
Maurizia Bagnato (Bosch Italia)
Michele Crisci (Presidente Volvo Italia)
Claudio D’Angelo (Mobility Market Leader di EY Europe West)
Carlotta Gallo (Dirigente Polizia Stradale)
Mario Isola (Direttore Generale ACI Sport)
Dario Marrafuschi (Direttore Motorsport Pirelli)
Gianni Murano (Presidente Unem)
Massimo Nalli (Presidente e AD Suzuki Italia)
Roberto Pietrantonio (Presidente UNRAE)
Fabio Pressi (Ceo A2A E-Mobility e Presidente Motus-E)
Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)
Marco Santucci (Managing Director e Ceo Geely Italia)
Sergio Savaresi (Politecnico di Milano)
Roberto Vavassori (Presidente ANFIA)
Pietro Meda (Presidente AC Milano)
Alfredo Altavilla (Special Advisor BYD per l'Europa)
Davide Archetti (General Manager Europa del Sud, Mobilità, Uber)
Maurizia Bagnato (Bosch Italia)
Michele Crisci (Presidente Volvo Italia)
Claudio D’Angelo (Mobility Market Leader di EY Europe West)
Carlotta Gallo (Dirigente Polizia Stradale)
Mario Isola (Direttore Generale ACI Sport)
Dario Marrafuschi (Direttore Motorsport Pirelli)
Gianni Murano (Presidente Unem)
Massimo Nalli (Presidente e AD Suzuki Italia)
Roberto Pietrantonio (Presidente UNRAE)
Fabio Pressi (Ceo A2A E-Mobility e Presidente Motus-E)
Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)
Marco Santucci (Managing Director e Ceo Geely Italia)
Sergio Savaresi (Politecnico di Milano)
Roberto Vavassori (Presidente ANFIA)