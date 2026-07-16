Le Smart City come laboratori del futuro. Rivedi l'evento del Foglio
Cosa c'è di nuovo in città. Idee, storie, innovazioni e opportunità per una nuova agenda sulle smart city
16 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 10:59
Le Smart City come laboratorio del futuro. Idee, storie, innovazioni e opportunità che stanno cambiando le nostre città. Ne discutiamo a Milano, nella sala delle Colonne presso la sede di Banco Bpm in piazza Meda. L'ingresso è da via San Paolo 12.
I nostri ospiti
Maurizio Crippa (Vicedirettore de Il Foglio) – Saluti e presentazione
Umberto Ambrosoli (Presidente Fondazione BPM e Banca Aletti)
Donatella Sciuto (Rettrice Politecnico di Milano)
Francesco Billari (Rettore Università Luigi Bocconi)
Anna Maria Fellegara (Pro Rettrice Università Cattolica)
Massimo Sertori (Assessore Regione Lombardia alle risorse Energetiche)
Marina Brambilla (Rettrice Università Statale di Milano)
Francesca Scotti (Presidente Ordine degli Architetti di Milano)
Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI)
Piero Colonna (Vice Presidente Fondazione Roma)
Emmanuel Conte (Assessore al Bilancio Comune di Milano)
Giuliana Mattiazzo (Vice Rettore all’Innovazione del Politecnico di Torino)
Marco Giachetti (Presidente della Fondazione Policlinico Milano)
Carolina Botti (Direttore valorizzazione del patrimonio culturale ALES)
Valentina Garavaglia (Rettrice Università IULM)
Gianni Biondillo (Scrittore)
Giorgio Prando (Communication Manager Milano Hockey Club)
Paolo Citelli (Director Integrated Design, Information Management, Digital Reality Lombardini22)
Gian Marco Biagi (Commercial Enterprise & PA Director Cellnex)
Jole Saggese (Vicedirettore di ADNKronos)
Alessandra Ghisleri (Direttrice Euromedia Research)
Alvise Biffi (Presidente Assolombarda)
Giovanni Cannata (Rettore Università Mercatorum)
Vincenzo Trione (Presidente Triennale di Milano)
Elisa Valeriani (Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito)
Ferruccio Resta (Presidente Fondazione Politecnico Milano e Fondazione Bruno Kessler)