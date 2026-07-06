Chi sarà con noi all'evento "Le Smart City come laboratori del futuro"
Cosa c'è di nuovo in città. Idee, storie, innovazioni e opportunità per una nuova agenda sulle Smart City. Appuntamento il 16 luglio nella sede di Banco Bpm in piazza Meda a Milano. Prenotazione obbligatoria: [email protected]
6 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 09:06 | 8 LUG 26
Le Smart City come laboratorio del futuro. Idee, storie, innovazioni e opportunità che stanno cambiando le nostre città. Ne discutiamo a Milano, nella sala delle Colonne presso la sede di Banco Bpm in piazza Meda. L'ingresso è da via San Paolo 12.
L'evento è gratuito e l'ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. Manda una mail con nome e cognome a: [email protected]
I nostri ospiti
Umberto Ambrosoli (Presidente Fondazione BPM e Banca Aletti)
Alvise Biffi (Presidente Assolombarda)
Francesco Billari (Rettore Università Bocconi)
Gianni Biondillo (Scrittore)
Carolina Botti (Direttore valorizzazione del patrimonio culturale Ales SpA)
Marina Brambilla (Rettrice dell’Università Statale di Milano)
Paolo Citelli (Lombardini 22 - Building Information Modeling)
Giovanni Cannata (Rettore Università Mercatorum)
Piero Colonna (Vice Presidente Fondazione Roma)
Emmanuel Conte (Assessore al Bilancio Comune di Milano)
Stefano Paolo Corgnati (Rettore Politecnico Torino)
Anna Maria Fellegara (Pro Rettrice, Università Cattolica)
Valentina Garavaglia (Rettrice Università Iulm)
Marco Giachetti (Presidente della Fondazione Policlinico Milano)
Alessandra Ghisleri (Direttrice di Euromedia Research)
Giorgio Prando (Milano Hockey Club – Marketing & Communication Manager)
Ferruccio Resta (Presidente Fondazione Politecnico Milano e Fondazione Bruno Kessler e del Centro Nazionale per la Mobilità)
Jole Saggese (Vicedirettore di AdnKronos)
Francesca Scotti (Presidente Ordine degli Architetti di Milano)
Donatella Sciuto (Rettrice Politecnico di Milano)
Massimo Sertori (Assessore Regione Lombardia alle Risorse energetiche)
Vincenzo Trione (Presidente Triennale Milano)
Elisa Valeriani (Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito)