Chi sarà con noi all'evento "Smart City Italia, rivoluzioni immobiliari"
Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Idee per una nuova agenda sulle Smart City. Tutte le rivoluzioni immobiliari che stanno cambiando le nostre città. Appuntamento il 16 luglio nella sede di Banco BPM in piazza Meda a Milano. Prenotazione obbligatoria: [email protected]
10 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 05:43 | 12 GIU 26
Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Idee per una nuova agenda sulle Smart City. Tutte le rivoluzioni immobiliari che stanno cambiando le nostre città.
Ne discutiamo a Milano, nella sala delle Colonne presso la sede di Banco Bpm in piazza Meda. L'ingresso è da via San Paolo 12. L'evento è gratuito e l'ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. Manda una mail con nome e cognome a: [email protected]
I nostri ospiti
Francesco Billari (Rettore Università Bocconi)
Gianni Biondillo (Scrittore)
Marina Brambilla (Rettrice dell’Università Statale di Milano)
Paolo Citelli (Lombardini 22 - Building Information Modeling)
Piero Colonna (Vice presidente Ales)
Emmanuel Conte (Assessore al Bilancio Comune di Milano)
Stefano Paolo Corgnati (Rettore Politecnico Torino)
Valentina Garavaglia (Rettrice Università Iulm)
Marco Giachetti (Presidente della Fondazione Policlinico Milano)
Alessandra Ghisleri (Direttrice di Euromedia Research)
Christof Leitner (Presidente Milano Hockey Club)
Ferruccio Resta (Presidente Fondazione Politecnico Milano e Fondazione Bruno Kessler e del Centro Nazionale per la Mobilità)
Jole Saggese (Vicedirettore di AdnKronos)
Francesca Scotti (Presidente Ordine degli Architetti di Milano)
Donatella Sciuto (Rettrice Politecnico di Milano e Cda Triennale)
Massimo Sertori (Assessore Regione Lombardia alle Risorse energetiche)
Vincenzo Trione (Presidente Triennale Milano)
Elisa Valeriani (Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito)