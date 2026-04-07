16 aprile a milano
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Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026
A Milano, allo stadio Giuseppe Meazza, giovedì 16 aprile dalle 9,30 alle 17. Ecco il programma con tutti gli ospiti
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7 APR 26
Ultimo aggiornamento: 03:01 PM
Anche quest'anno il Foglio Sportivo torna a San Siro per la festa dello sport. Giovedì 16 aprile dalle 9,30 alle 17, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si incontrano i protagonisti dello sport. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube del Foglio. Per i partecipanti è prevista anche una visita degli spogliatoi e del campo.
L'ingresso è libero, la registrazione obbligatoria: manda una mail con nome e cognome a [email protected].
I nostri ospiti
Nadia Alboreto (moglie di Michele, storico pilota Ferrari)
Luca Banchi (Ct Nazionale maschile di basket)
Stefano Braghin (Women's Football Director Juventus)
Alberto Brandi (Direttore Sport Mediaset)
Luciano Buonfiglio (Presidente Coni)
Andrea Capobianco (Ct nazionale femminile di basket)
Giovanni Carnevali (Ad Sassuolo Calcio)
Sara Conti e Niccolò Macii (Pattinatori, bronzo olimpico nel team event)
Ilaria d'Amico (Conduttrice televisiva)
Fefè De Giorgi (Ct nazionale maschile di volley)
Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia)
Arianna Fontana (Pattinatrice, vincitrice di 14 medaglie olimpiche)
Gianluca Galliani (Ceo di Fantamaster)
Geronimo La Russa (Presidente Aci)
Francesca Lollobrigida (Bicampionessa olimpica di pattinaggio)
Giovanni Malagò (Presidente Fondazione Milano Cortina)
Giuseppe Manfredi (Presidente Feder volley)
Marco Mezzaroma (Presidente di Sport & Salute)
Dario Morello (Pugile Campione Nazionale e WBO Global Pesi Welter)
Paolo Maggioni (Conduttore DS Rai)
Giuseppe Marotta (Presidente Inter)
Dan Peterson (ex Coach Olimpia Milano)
Marzio Perrelli (Ceo America's Cup Partnership)
Gianni Petrucci (Presidente Feder basket)
Federica Picchi (Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani)
Marco Riva (Presidente Coni Lombardia)
Martina Riva (Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano)
Paolo Scaroni (Presidente Milan)
Max Sirena (Team leader Luna Rossa)
Ezio Simonelli (Presidente Lega Calcio Serie A)
Marco Tronchetti Provera (Presidente Pirelli)
Julio Velasco (Ct nazionale femminile di volley)
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