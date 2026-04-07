Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026

Anche quest'anno il Foglio Sportivo torna a San Siro per la festa dello sport. Giovedì 16 aprile dalle 9,30 alle 17, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si incontrano i protagonisti dello sport. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube del Foglio. Per i partecipanti è prevista anche una visita degli spogliatoi e del campo.