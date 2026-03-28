L’Italia senza tabù. Rivedi il Festival dell'economia del Foglio

I nostri ospiti



Umberto Ambrosoli (Presidente di Fondazione Bpm e di Banca Aletti)

Stefano Boeri (Architetto)

Michele Boldrin (Economista)

Carlo Bonomi (Imprenditore, presidente di Fiera Milano, past president di Confindustria)

Stefania Boschetti (Ceo di EY Italia)

Carlo Alberto Carnevale Maffè (Docente di Strategia aziendale all’Università Bocconi)

Alessandro Cattaneo (Deputato, Forza Italia)

Carlo Cerami (Avvocato)

Antonio Civita (Panino Giusto)

Nicola Crosta (Ceo e Fondatore di Impact46)

Veronica De Romanis (Economista)

Dario Di Vico (Giornalista)

Federico Esposti (Direttore Operativo IRCCS Ospedale San Raffaele)

Stefano Firpo (Direttore Generale Assonime)

Elsa Fornero (Economista, già Ministro del Lavoro)

Federico Freni (Sottosegretario al Ministero dell'Economia)

Oscar Giannino (Giornalista)

Francesco Giavazzi (Economista)

Antonio Gozzi (Presidente del gruppo Duferco e di Federacciai)

Nico Gronchi (Presidente nazionale Confesercenti)

Guido Guidesi (Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia)

Maurizio Leo (Viceministro dell'Economia e delle Finanze)

Luigi Marattin (Deputato, Partito Liberaldemocratico)

Francesco Mileto (Comico)

Antonio Misiani (Senatore, Partito Democratico)

Giovanni Montanini (General Manager Lactalis Out of Home)

Raffaella Paita (Capogruppo Italia Viva al Senato)

Riccardo Puglisi (Economista, docente di Scienza delle finanze a Pavia)

Nicola Rossi (Economista)

Ernesto Maria Ruffini (già Direttore dell'Agenzia delle entrate)

Beppe Sala (Sindaco di Milano)

Anna Scavuzzo (Vicesindaco di Milano e Assessore all'Istruzione)

Fabio Tagliaferri (Presidente e Ad Ales S.p.A.)

Andrea Tavecchio (Tavecchio & Associati)

Irene Tinagli (Europarlamentare, Partito Democratico)

Riccardo Trezzi (Economista)

Sergio Tricoli (Deputy COO e Responsabile Costruzioni, Sicurezza e Ambiente di Terna)

Veronika Vavrova (Supervisore Comitato Sicurezza Digitale ABI)

Eliana Viviano (Banca d’Italia)