Funaro: "Firenze condanna l'antisemitismo. Il centrosinistra non è estremista"

La sindaca di Firenze: "La nostra città ha condannato il 7 ottobre, ha condannato Netanyahu e difende i diritti di tutti i cittadini"

"Sono felice che ci sia un rapporto stretto tra la Festa del Foglio e la nostra città" dice la sindaca di Firenze Sara Funaro intervenendo alla Festa del Foglio. "Il Rinascimento è il cuore dell'ottimismo. Vorrei ringraziarvi per il lavoro fatto durante la detenzione di Cecilia Strada. Tutti gli interventi fatti toccano tematiche molto importanti: le crisi delle imprese, il potere d'acquisto. Queste sono questioni che non scaldano gli animi, ma che ci toccano tutti i giorni".

"Firenze è la città di Giorgio La Pira, la città che aprì ai dialoghi mediterranei mettendo a confronto persone che erano in parti contrapposte. Penso che sia ingiusto parlare del centrosinistra come un'area estremista. Firenze dimostra il contrario: ha condannato il 7 ottobre, e continuerà a farlo, e che ha condannato Netanyahu". La città "difende i diritti di tutti i cittadini e condanna tutte le manifestazioni di antisemitismo".